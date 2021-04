Dove vedere West Ham-Chelsea, streaming Premier League e diretta tv Sky?

Domani sera, alle ore 18.30, al “London Stadium” il West Ham di David Moyes ospiterà il Chelsea di Thomas Tuchel, il match è valido la 33.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere West Ham-Chelsea in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Questo match si preannuncia piuttosto interessante in chiave Champions con gli “Hammers” e i “Blues” appaiati in classifica con 55 punti ma con un rendimento completamente differente. Infatti il West Ham ha ottenuto in 32 giornate di campionato 16 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Invece il Chelsea ha collezionato 15 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte. Nel turno precedente gli “Hammers” hanno perso 3-2 contro il Newcastle; mentre i “Blues”hanno pareggiato 0-0 contro il Brighton.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM-CHELSEA

West Ham (3-4-1-2): Fabianski; Diop, Dawson, Ogbonna; Coufal, Noble, Soucek, Johnson, Fornals; Lingard, Bowen. All: Moyes.

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Christensen, Rudiger, Azpilicueta; James, Jorginho, Kante, Marcos Alonoi; Mount, Havertz; Werner. All: Tuchel.

Dove vedere West Ham-Chelsea, diretta TV e streaming

Il match West Ham-Chelsea, valevole per la 33.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (203 del satellite, 472 del digitale). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.