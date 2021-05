Dove vedere Burnley-Liverpool, streaming Premier League e diretta tv Sky?

Domani sera, alle ore 21.15, a “Turf Moor”, il Burnley di Sean Dyche ospiterà il Liverpool di Jürgen Klopp, il match è valido per la 38.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Burnley-Liverpool in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Il Burnley occupa la 15.a posizione con 39 punti (10 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta interna per 0-4 contro il Leeds. I “reds”, invece, sono quinti con 63 punti (18 vittorie, 9 pareggie 9 sconfitte) e inseguono un piazzamento alla prossima Champions League. Il Liverpool si è rilanciato dopo le 3 vittorie consecutive, l’ultima contro il West Bromwich (1-2).

PROBABILI FORMAZIONI BURNLEY-LIVERPOOL

Burnley (4-4-2): Farrell; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Brownhill, Westwood, Cork, McNeil; Vydra, Wood. All: Dyche.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Williams, Robertson; Thiago Alcantara, Fabinho, Wjinaldum; Salah, Firmino, Mané. All: Klopp.

Dove vedere Burnley-Liverpool, diretta TV e streaming

Il match Burnley-Liverpool, valevole per la 37.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 482 del digitale terrestre). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.