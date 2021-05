Dove vedere Newcastle-Manchester City, streaming Premier League e diretta tv Sky?

Domani sera, alle ore 21, al “St James’ Park”, il Newcastle di Steve Bruce ospiterà il Manchester City di Pep Guardiola, il match è valido per la 36.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Newcastle-Manchester City in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I “Magpies” occupano la 16.a posizione con 39 punti (10 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria per 2-4 contro il Leicester. I “citizens”, invece, si sono laureati campioni d’Inghilterra senza scendere in campo grazie alla sconfitta del Manchester United 1-2 contro il Leicester. Il City è primo con 80 punti (25 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta per 1-2 contro il Chelsea.

PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE-MANCHESTER CITY

Newcastle (4-3-1-2): Darlow; Manquillo, Clark, Fernandez, Lewis; Hendrick, Shelvey, Almiron; Willock; Saint Maximin, Wilson. All. Bruce.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; Gundogan, Rodri, Foden; F. Torres, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola.

Dove vedere Newcastle-Manchester City, diretta TV e streaming

Il match Newcastle-Manchester City, valevole per la 36.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.