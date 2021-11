Tuchel difende Jorginho: “E’ protetto da noi. Si può sbagliare”

Tomas Tuchel, tecnico del Chelsea si schiera con Jorginho, finito nell’occhio del ciclone dopo i calci di rigore falliti con la maglia dell’Italia.

L’allenatore tedesco ha voluto dire la sua sull‘italo-brasiliano: “Mi fido totalmente della sua personalità e del suo carattere. Per me la cosa più importante è che, quando arriva qui, si sente al sicuro: sa benissimo che tutti lo sosterranno qualunque cosa accada qui fuori“.

Tuchel punta fortemente su Jorginho, pedina essenziale del suo scacchiere tattico, ed è convinto che le recenti prestazioni in azzurro non demoliranno il suo morale: “E’ un nostro giocatore, è completamente protetto e apprezzato. Siamo felici che sia tornato. Non è il primo a sbagliare un rigore importante e non sarà l’ultimo, questo è sicuro. Queste cose nel calcio e nella vita accadono”.

Dopo aver segnato tutti i primi 6 rigori calciati con l’Italia, Jorginho ha sbagliato gli ultimi tre, due dei quali contro la Svizzera. Il dischetto durante Italia-Svizzera è pesato molto, poiché non ha permesso agli azzurri di qualificarsi in modo diretto per il Mondiale del 2022 in Qatar.

Come l’Italia potrà qualificarsi per il Mondiale in Qatar

La formula inedita per andare a giocare in Qatar, è la Final Four (finale a quattro), molto in voga nel basket e nel volley. Saranno tredici le formazioni europee che andranno in Qatar, di cui dieci hanno già staccato il pass tramite la qualificazione diretta nei Gironi. Le altre nazioni verranno prese grazie ai playoff che si disputeranno tra le dieci migliori seconde qualificate più le due migliori provenienti dall’ultima Nations League, non ancora qualificate.

L’Italia è testa di serie come da ranking stilato in base ai risultati ottenuti nei Gironi di qualificazione, insieme a Portogallo, Scozia, Russia, Svezia e Galles, motivo per il quale nella prima partita non affronterà una di queste squadre.

Jorginho candidato al Pallone d’Oro 2021

Intanto, Jorginho rimane saldamente candidato per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2021. Secondo molti, questo titolo sembra contendersi proprio tra Italia e Argentina, attraverso i loro miglior rappresentanti: Jorginho Frello per gli italiani, e Messi per gli argentini.