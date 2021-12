Dove vedere Southampton-Tottenham, streaming LIVE e diretta TV8?

Oggi pomeriggio alle ore 16 (le 15 locali) al St. Mary’s Stadium si disputerà il match Southampton-Tottenham valevole per la 20.a giornata di Premier League che vede in classifica i Saints al quattordicesimo posto con 20 punti (una gara in meno), mentre gli Spurs al quinto posto con 29 ma con tre match da recuperare.

Sono 95 i precedenti complessivi con la squadra londinese in netto vantaggio per 46-28 e ventuno pareggi; nell’ultima sfida giocata al St. Mary’s Stadium il 20 settembre 2020, il Tottenham ha avuto la meglio per 5-2 con poker di Son e rete di Kane. L’arbitro della sfida sarà l’internazionale Anthony Taylor di Manchester.

Southampton-Tottenham, probabili formazioni

SOUTHAMPTON (4-4-2): Caballero; Valery, Bednarek, Salisu, Perraud; S. Armstrong, Diallo, Ward-Prowse, Djenepo; Adams, A. Armstrong.

TOTTENHAM (3-4-2-1):Lloris; Tanganga, Dier, Rodon; Doherty, Ndombele, Hojbjerg, Davies; Alli, Bergwijn; Kane.

Dove vedere Southampton-Tottenham in tv e streaming

Il match Southampton-Tottenham (ore 16) sarà visibile su Sky Sport Uno (ch. 201 del decoder e 472 e 482 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle ore 15.55: la telecronaca sarà a cura di Filippo Benincampi.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Inoltre la gara di Premier League, sarà trasmessa anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.

