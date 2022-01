“L’Inter ci ha truffati!”

La sconfitta per 1-0 contro il Manchester City di Guardiola allontana – quasi definitivamente – il primo posto per il Chelsea. I londinesi sono attualmente secondi a -13 proprio dal City e vivono un momento di forma non ottimale con 3 pareggi, 1 sconfitta e una vittoria nelle ultime 5 partite. Tutto ciò senza considerare che il Liverpool a 42 punti (il Chelsea ne ha 43) ha da recuperare due partite e potrebbe superare la compagine di Tuchel. Anche per Lukaku commenti poco piacevoli da parte della tifoseria del Chelsea.

Sembrano passati secoli dalla conferenza di presentazione del belga al Chelsea: “Quando c’è un momento difficile nella partita, possono contare su di me e io incoraggerò sempre i miei compagni di squadra, senza mai abbatterli o inveire contro di loro. Cerco di rimanere positivo e di assicurarmi di vincere la partita perché è sempre la cosa più importante.” Ora per Lukaku i commenti sono ben diversi. Oltre alla polemica legata alle dichiarazioni di Lukaku delle scorse settimane, i tifosi puntano il dito contro Big Rom per le prestazioni in campo del belga. Le parole sul web dei tifosi sono molto dure: “L’Inter ci ha truffato.. Ridateci i nostri soldi“; “Chi ha consigliato l’acquisto di Lukaku capisce molto poco di calcio”.