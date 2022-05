Premier League, dove vedere Liverpool-Wolverhampton streaming gratis e diretta tv: Sky o TV8?

Domenica 22 maggio 2022, alle ore 17, si disputerà Liverpool-Wolverhampton allo stadio di Anfield Road di Liverpool: il match è valido per la 38.ma giornata del campionato di Premier League. 90 a 89: questa è la situazione attuale della sfida a distanza tra il Manchester City di Guardiola, in vantaggio di un punto, e il Liverpool di Klopp, atteso anche dalla finale di Champions League dopo aver già vinto le due coppe nazionali inglesi. I Reds dunque dovranno vincere e sperare nel passo falso dei Citizens, che ospiteranno l’Aston Villa ad Etihad.

Liverpool-Wolverhampton, le probabili formazioni: 38^ giornata Premier League

LIVERPOOL (4-3-3): in aggiornamento

WOLVES (4-2-3-1): in aggiornamento

Liverpool-Wolverhampton streaming gratis e diretta tv in chiaro Sky o TV8? Ecco dove vedere Premier League

Il match Liverpool-Wolverhampton sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky, come tutte le gare di Premier League. Si potrà assistere al match, dunque, collegandosi al canale dedicato su Sky Calcio. In alternativa, si potrà assistere al match anche in streaming su Sky Go, utilizzando l’apposita app del servizio disponibile per pc, smartphone e tablet.