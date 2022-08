Mercoledì 31 agosto, alle ore 20.30, all’ “Emirates Stadium” di Londra, si disputerà Arsenal-Aston Villa, match valido per la 5.a giornata della Premier League 2022-2023. Prima di scoprire dove vedere Arsenal-Aston Villa in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

“I gunners” sono primi a punteggio pieno con 12 punti dopo 4 vittorie nelle ultime quattro gare di Premier League e sono reduci dalla vittoria per 2-1 contro il Fulham nel derby londinese. “I Villans”, invece, hanno 3 punti (1 vittoria e 3 sconfitte) e sono reduci da 2 sconfitte consecutive contro Crystal Palace 3-1 e West Ham 0-1.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL-ASTON VILLA

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Magalhaes, Tierney; Elneny, Xhaka; Saka, Odeegaard, Rowe; Jesus. All. Arteta.

ASTON VILLA (4-3-3): Martinez; Cash, Chambers, Mings, Digne; Ramsey, Kamara, McGinn; Bailey, Watkins, Buendia. All. Gerrard.

Dove vedere Arsenal-Aston Villa, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Arsenal-Aston Villa, valevole per la 5.a giornata di Premier League, non sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. Infatti verranno trasmessi West Ham-Tottenham e Liverpool-Newcastle. Il match non verrà trasmesso nemmeno in streaming ma potrete consultare gli aggiornamenti LIVE del match sulle pagine social delle due squadre.