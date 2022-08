Premier League, dove vedere Crystal Palace-Arsenal: streaming e diretta TV8?

Venerdì 5 agosto, alle ore 21, al “Selhurst Park” di Londra, si disputerà il match Crystal Palace-Arsenal, valido per la 1.a giornata della Premier League 2022-2023. Prima di scoprire dove vedere Crystal Palace-Arsenal in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

“The Glaziers” ripartiranno dal 12° posto della passata stagione con 48 punti (11 vittorie, 15 pareggi e 12 sconfitte). I “Gunners”, invece, nello scorso campionato hanno conquistato l’accesso in Europa League grazie al 5° posto con 69 punti (22 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte).



PROBABILI FORMAZIONI CRYSTAL PALACE-ARSENAL

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Guaita; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Schlupp, Eze, Doucoure; Ayew, Edouard, Zaha. All. Vieira.

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; Saliba, Gabriel, White, Zinchenko; Xhaka, Partey; Martinelli, Odegaard, Saka; Gabriel Jesus. All. Arteta.

Dove vedere Crystal Palace-Arsenal, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Crystal Palace-Arsenal, valevole per la 1.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.