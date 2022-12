Lunedì 26 dicembre, alle ore 18.30, al “Villa Park” di Birmingham, si disputerà il match Aston Villa-Liverpool, valido per la 17.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Aston Villa-Liverpool in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

“The Villans” hanno 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte) e prima della sosta per il Mondiale hanno ottenuto due vittorie consecutive contro Manchester United (3-1) e Brighton (1-2). “I Reds”, invece, hanno 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci dall’ eliminazione dalla Carabao Cup (Coppa di Lega Inglese) ad opera del Manchester City, vittorioso per 3-2.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA-LIVERPOOL

ASTON VILLA (4-3-3): Olsen; Cash, Konsa, Mings, Digne; Dendoncker, Luiz, Ramsey; Buendia, Watkins, Bailey. All. Emery.

LIVERPOOL (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago, Henderson; Salah, Nunez, Firmino. All. Klopp.

Dove vedere Aston Villa-Liverpool, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Aston Villa-Liverpool, valevole per la 19.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.