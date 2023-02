Arsenal-Manchester City, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Premier League

Stasera alle ore 20.30 (le 19.30 locali) all'”Emirates Stadium” di Londra si disputerà il match Arsenal-Manchester City, valevole per il recupero della 12.a giornata di Premier League, che vede in classifica le due squadre rispettivamente al primo e secondo posto con 51 e 48 punti.

Sono 132 i precedenti complessivi con i “Gunners” avanti per 63-36 e 33 pareggi, in questa stagione le due squadre si sono affrontate lo scorso 27 gennaio al 4° turno di FA Cup con vittoria casalinga 1-0 dei “Citizens” per 1-0.

Arsenal-Manchester City, probabili formazioni

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Nketiah, Martinelli.

MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Ederson; Walker, Akanji, Laporte; Mahrez, Rodri, Gundogan, Grealish; De Bruyne, Silva; Haaland.

Dove vedere Arsenal-Manchester City in tv e streaming

Il match Arsenal-Manchester City sarà visibile su Sky Sport Uno (ch. 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (ch. 213), con collegamento a partire dalle ore 20.55: la telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella. Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Inoltre l’incontro di Premier League sarà trasmessa anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.