Premier League, dove vedere Tottenham-Manchester City in streaming Sky o DAZN

Domenica 5 febbraio, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Premier League, massima competizione inglese, tra Tottenham-Manchester City. Le due compagini si sfideranno al Jimmy Greaves Stadium, chiamato anche New White Hart Lane, un impianto calcistico di Londra, situato nel quartiere di Tottenham.

Premier League, Tottenham-Manchester City: come arrivano le due squadre

Il Tottenham si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. Gli Spurs, infatti, hanno vinto in Premier League contro il Fulham per 0-1 ed hanno vinto anche in FA Cup in trasferta contro il Preston per 0-3. Il Manchester City, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due partite disputate. I citizens, infatti, hanno vinto in casa 3-0 contro il Wolverhampton in campionato ed hanno vinto anche in FA Cup per 1-0, in casa, contro l’Arsenal.

Premier League, Tottenham-Manchester City streaming live

La partita di Premier League Tottenham-Manchester City, in programma domenica 5 febbraio alle ore 17:30, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato inglese, sarà visibile su SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati.