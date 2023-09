Chelsea-Nottingham Forest: dove vedere la gara di Premier League? TV, Streaming e probabili formazioni

La quarta giornata della Premier League offre l'anticipo del sabato in una gara che vede tre Coppe dei Campioni tra i due club nei rispettivi palmares: Chelsea-Nottingham Forest. Quattro punti in tre gare per i londinesi, mentre i "Tricky Trees" sono a tre lunghezze in classifica. TV e Streaming, oltre alle probabili formazioni.

Chelsea-Nottingham Forest: dove vedere Premier League 2023/24? Si giocherà allo "Stamford Bridge" di Manchester. Calcio d'inizio in programma sabato 2 settembre, alle ore 16:00.

LUOGO Londra, "Stamford Bridge" DATA 2 settembre 2023 ORE 16:00 ARBITRO Tim Robinson

Chelsea-Nottingham Forest: dove vedere la gara di Premier League

Sarà trasmessa in Diretta TV su Sky Sport Arena - Canale 204, per tutti i clienti abbonati a Sky.

Sarà trasmessa anche in Streaming su Sky Go e su NOW.

I programmi in Diretta TV di Sky Sport sono disponibili in diretta streaming su Sky Go, per tutti i clienti abbonati a Sky.

TV: Sky Sky Sport Arena - Canale 204 Streaming: Sky Sky Go



NOW

Chelsea-Nottingham Forest: le probabili formazioni

CHELSEA



3-4-2-1 NOTTINGHAM FOREST



3-4-2-1 1

Robert Sanchez 1

Matt Turner 2

Axel Disasi 24

Serge Aurier 6

Thiago Silva 19

Moussa Niakhate 26

Levi Colwill 30

Willy Boly 27

Malo Gusto 29

Gonzalo Montiel 8

Enzo Fernandez 8

Cheikhou Kouyate 25

Moisés Caicedo 22

Ryan Yates 21

Ben Chilwell 7

Neco Williams 7

Raheem Sterling 20

Brennan Johnson 23

Conor Gallagher 9

Taiwo Awoniyi 15

Nicolas Jackson 10

Morgan Gibbs-White

Allenatore: Mauricio Pochettino

Allenatore: Steve Cooper

Gli indisponibili

CHELSEA NOTTINGHAM FOREST Reece James Scott McKenna Mykhailo Mudryk Orel Mangala Trevoh Chalobah Wayne Hennessey Carney Chukwuemeka Joe Worrall Armando Broja Romeo Lavia Christopher Nkunku Wesley Fofana Marcus Bettinelli Benoit Badiashile Malang Sarr

Presentazione

Il Chelsea è una squadra in piena evoluzione ed un continuo cantiere da "work in progress", nonostante la presenza di individualità di spesso e un allenatore tra i più esperti al mondo. Ciò nonostante, non può essere ancora considerata tra le più accreditate ad ambire i traguardi prestigiosi che, fino a pochi anni fa, riusciva a raggiungere senza particolari problemi. I calciatori della rosa stanno lavorando duramente per assimilare la filosofia di Pochettino. Vincere aiuta a vincere e il successo contro il Luton potrebbe essere una buona motivazione per cercare di dare continuità a prestazioni dal punteggio pieni.

Il Nottingham Forest ha iniziato abbastanza bene la stagione ma, successivamente, è incappata in due sconfitte di fila, di cui l'ultima a domicilio contro il Burnley nella Coppa di Lega Inglese. Ci sono buone individualità, soprattutto nel reparto avanzato ma bisognerà lavorare meglio su tutte le zone del campo. Gara ugualmente insidiosa per i "Blues" che avranno, tuttavia, il vantaggio di giocare dinanzi al proprio pubblico.

