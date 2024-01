Premier League, dove vedere Liverpool-Chelsea: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Si gioca la ventidueesima giornata del campionato di Premier League 2023/24. Il Liverpool di Jürgen Klopp ospita il Chelsea di Mauricio Pochettino. Le due compagini si affrontano mercoledì 31 gennaio, ore 21:15 (CET), all' "Anfield" di Liverpool. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Premier League, dove vedere Liverpool-Chelsea? Si gioca all' "Anfield" di Liverpool, con calcio d'inizio in programma mercoledì 31 gennaio 2024, alle ore 21:15 (CET). La gara è valida per la ventiduesima giornata della Premier League 2023/24.

EVENTO LIVERPOOL-CHELSEA



Premier League 2023/24

22° Giornata LUOGO LIVERPOOL



Anfield DATA Mercoledì 31 gennaio 2024 ORE 21:15 (CET) ARBITRI ARBITRO

Paul Tierney



ASSISTENTE 1

James Mainwaring



ASSISTENTE 2

Scott Ledger



IV UFFICIALE

Andy Madley



VAR

John Brooks



AVAR

Sian Massey-Ellis

Premier League, dove vedere Liverpool-Chelsea?

Liverpool-Chelsea viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Liverpool-Chelsea, Diretta TV su: Sky Sport Calcio [Canale 202, Canale 249 HD e Canale 473 HD in Diffusione Terrestre] e su Sky Sport 4K [Canale 213], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Liverpool-Chelsea, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Liverpool-Chelsea, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

ProbabilI formazioni

Liverpool-Chelsea



LIVERPOOL



4-3-3 ProbabilI formazioni

Liverpool-Chelsea



CHELSEA



4-2-3-1 1

Alisson 28

Djordje Petrović 66

Trent Alexander-Arnold 21

Ben Chilwell 5

Ibrahima Konaté 6

Thiago Silva 4

Virgil van Dijk 5

Benoît Badiashile 26

Andy Robertson 2

Axel Disasi 8

Dominik Szoboszlai 8

Enzo Fernández 10

Alexis Mac Allister 25

Moisés Caicedo 17

Curtis Jones 7

Raheem Sterling 7

Luis Díaz 23

Conor Gallagher 20

Diogo Jota 20

Cole Palmer 9

Darwin Núñez 19

Armando Broja Coach



Jürgen Klopp Coach



Mauricio Pochettino

Presentazione

E' il big match di questa giornata di Premier League. La tradizione, la storia e il prestigio s'incontrano nello spettacolare palcoscenico di Anfield, dove Liverpool e Chelsea si sfidano anche come anteprima di quella che sarà la finale di EFL CUP, in programma il 25 febbraio prossimo.

Per i padroni di casa, Mohamed Salah resta indisponibile per un infortunio, quindi in attacco dovrebbero partire i più quotati Diogo Jota e Darwin Núñez. Wataru Endo è ancora in Coppa d'Asia con la propria nazionale (Giappone), mentre Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson e Dominik Szoboszlai, pur non al meglio delle condizioni fisiche, dovrebbero essere dell'undici iniziale.

Mauricio Pochettino avrà un bel pò di grattacapi per la formazione iniziale, in quanto restano diversi gli indisponibili. Difatti, Nicolas Jackson non è ancora rientrato dalla Coppa d'Africa con il Senegal, a cui si aggiunge una corposa lista di infortunati: Trevoh Chalobah, Marc Cucurella, Wesley Fofana, Reece James, Romeo Lavia, Robert Sanchez e Lesley Ugochukwu. Valuterà anche lo stato di forma di Christopher Nkunku, Malo Gusto e Levi Colwill ma per tutti e tre dovrebbe essere esclusa la presenza dal 1° minuto.

Il Liverpool, in questa stagione, non ha mai perso in casa. Sono state dieci le gare disputate in Premier League, con 8 vittorie e due pareggi, e vanta il secondo miglior attacco (47 reti realizzate, una in meno del Manchester City). Il Chelsea è in ottima forma quando si esprime dinanzi al pubblico dello "Stamford Bridge", mentre ha un rendimento quasi opposto in trasferta: su undici gare, 5 vittorie ottenute, tre i pareggi e altrettante le sconfitte, con 18 reti realizzate e 14 quelle subite.

Liverpool-Chelsea non è mai una gara banale.