Premier League, dove vedere Arsenal-Liverpool: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Si gioca la ventitreesima giornata del campionato di Premier League 2023/24. L'Arsenal di Mikel Arteta ospita il Liverpool di Jürgen Klopp. Le due compagini si affrontano domenica 4 febbraio, ore 17:30 (CET), allo "Emirates Stadium" di Londra (Islington). Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Premier League 2023/24, dove vedere Arsenal-Liverpool? Si gioca allo "Emirates Stadium" di Londra (Islington), con calcio d'inizio in programma domenica 4 febbraio 2024, alle ore 17:30 (CET). La gara è valida per la ventireesima giornata del massimo campionato inglese.

EVENTO ARSENAL-LIVERPOOL



Premier League 2023/24

23° Giornata LUOGO LONDRA (Islington)



Emirates Stadium DATA Domenica 4 febbraio 2024 ORE 17:30 (CET) ARBITRI ARBITRO

Anthony Taylor



ASSISTENTE 1

Gary Beswick



ASSISTENTE 2

Adam Nunn



IV UFFICIALE

Craig Pawson



VAR

David Coote



AVAR

Tim Wood

Premier League, dove vedere Arsenal-Liverpool?

Arsenal-Liverpool viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Arsenal-Liverpool, Diretta TV su: Sky Sport Uno [Canale 201, Canale 239 HD e Canale 472 HD in Diffusione Terrestre] e su Sky Sport 4K [Canale 213], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Arsenal-Liverpool, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Arsenal-Liverpool, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Arsenal-Liverpool: dove vedere?



Emittenti Arsenal-Liverpool: dove vedere?



Canali Arsenal-Liverpool

Diretta TV su: Sky Sky Sport Uno

Canale 201



Sky Sport Uno

Canale 239 HD



Sky Sport Uno

Canale 472 HD in DT



Sky Sport 4K

Canale 213 Arsenal-Liverpool

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Arsenal-Liverpool

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Le probabili formazioni e gli indisponibili (con aggiornamenti)

ProbabilI formazioni

Arsenal-Liverpool



ARSENAL



4-3-3 ProbabilI formazioni

Liverpool-Chelsea



LIVERPOOL



4-3-3 22

David Raya 1

Alisson 35

Oleksandr Zinchenko 66

Trent Alexander-Arnold 6

Gabriel Magalhães 5

Ibrahima Konaté 2

William Saliba 4

Virgil van Dijk 4

Ben White 26

Andy Robertson 29

Kai Havertz 8

Dominik Szoboszlai 41

Declan Rice 10

Alexis Mac Allister 8

Martin Ødegaard 17

Curtis Jones 14

Eddie Nketiah 20

Diogo Jota 9

Gabriel Jesus 9

Darwin Núñez 7

Bukayo Saka 7

Luis Díaz Coach



Mikel Arteta Coach



Jürgen Klopp

Indisponibili

Arsenal-Liverpool



ARSENAL Indisponibili

Liverpool-Chelsea



LIVERPOOL Mohamed Elneny Stefan Bajcetic Thomas Partey Joel Matip Jurrien Timber Mohamed Salah Fábio Vieira Thiago - Kostas Tsimikas

Presentazione

Corre veloce la Premier League, con un'altra classica del calcio inglese che non smette mai di stupire. Stavolta, il teatro è l'Emirates Stadium di Londra, in cui si esibiscono due tra i club più prestigiosi al mondo. La capolista Liverpool va a trovare una rivale al titolo: l'Arsenal. Le identità dei due coach, Mikel Arteta e Jürgen Klopp, racchiuse nello stesso sistema di gioco, il 4-3-3. Entrambi sono accomunati dalla voglia di vincere, con lo sviluppo di un calcio propositivo, a trazione offensiva, sempre alla ricerca di tanti gol.

Insieme hanno collezionato, in 22 gare disputate, un totale di 95 marcature. I "Reds" hanno l'attacco più prolifico del campionato, al pari del Manchester City, con 51 reti all'attivo, lo stesso numero dei punti fin qui conquistati, mentre i "Gunners" ne hanno realizzate 44. Numeri da capogiro. Pur privi di Mohamed Salah, capocannoniere provvisorio insieme a Erling Haaland (14 reti), Il Liverpool si porta dietro l'ultimo l'entusiasmante poker rifilato al Chelsea, un 4-1 che poteva essere anche più ampio se Darwin Núñez non avesse fallito il penalty del potenziale 3-0, sul finire del primo tempo.

L'Arsenal sembra essersi ripreso, dopo il tris di sconfitte consecutive tra Premier e FA Cup, prima strapazzando il Crystal Palace con un 5-0 a domicilio, poi andando a vincere sul difficile terreno di gioco del "City Ground" di Nottingham (1-2). Secondo posto a 46 punti in comunione con la squadra di Pep Guardiola, seppur quest'ultima sia con una gara in meno.

Tra gli scontri più recenti, proprio in occasione del terzo turno di FA Cup (il 7 gennaio scorso), il Liverpool espugnò l'Emirates con un classico 2-0, mentre l'andata di campionato ad "Anfield" terminò con un 1-1 in cui i padroni di casa contestarono la condotta degli arbitri, in particolare attribuendo le colpe maggiori al VAR, David Coote, lo stesso designato anche per questa gara di ritorno.