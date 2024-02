Premier League, dove vedere Manchester City-Chelsea: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Si gioca la ventiseiesima giornata del campionato di Premier League 2023/24. Il Manchester City di Pep Guardiola ospita il Chelsea di Mauricio Pochettino. Le due compagini si affrontano oggi, Sabato 17 febbraio, ore 18:30 (CET), allo "Ethiad Stadium" di Manchester. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Premier League 2023/24, dove vedere Manchester City-Chelsea? Si gioca allo "Ethiad Stadium" di Manchester, con calcio d'inizio in programma oggi, Sabato 17 febbraio 2024, alle ore 18:30 (CET). La gara è valida per la ventiseiesima giornata del massimo campionato inglese.

EVENTO MANCHESTER CITY-CHELSEA



Premier League 2023/24

26° Giornata LUOGO MANCHESTER



Ethiad Stadium DATA Sabato 17 febbraio 2024 ORE 18:30 (CET) ARBITRI ARBITRO

Andy Madley



ASSISTENTE 1

Marc Perry



ASSISTENTE 2

Nick Hopton



IV UFFICIALE

Keith Stroud



VAR

Peter Bankes



AVAR

Ian Hussin

Premier League, dove vedere Manchester City-Chelsea?

Manchester City-Chelsea viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Manchester City-Chelsea, Diretta TV su: Sky Sport Uno [Canale 201, Canale 239 HD e Canale 472 HD in Diffusione Terrestre] e su Sky Sport [Canale 257], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Manchester City-Chelsea, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Manchester City-Chelsea, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Probabili formazioni

Manchester City-Chelsea



MANCHESTER CITY



4-2-3-1 Probabili formazioni

Manchester City-Chelsea



CHELSEA



4-2-3-1 31

Ederson 28

Djordje Petrović 6

Nathan Aké 21

Ben Chilwell 3

Rúben Dias 26

Levi Colwill 5

John Stones 2

Axel Disasi 2

Kyle Walker 27

Malo Gusto 16

Rodri 8

Enzo Fernández 27

Matheus Nunes 25

Moisés Caicedo 11

Jérémy Doku 15

Nicolas Jackson 17

Kevin De Bruyne 23

Conor Gallagher 47

Phil Foden 18

Christopher Nkunku 9

Erling Haaland 20

Cole Palmer Coach



Pep Guardiola Coach



Mauricio Pochettino

Presentazione

Poco meno di tre anni fa era la finale della UEFA Champions League 2020/21, vinta contro i favori del pronostico dai "Blues" grazie alla rete dell'attuale jolly dell'Arsenal, Kai Havertz. Stavolta, appare piuttosto proibitivo che questo Chelsea possa tenere testa a un Manchester City dominatore del calcio mondiale, con la squadra di Pep Guardiola che naviga verso il picco massimo del proprio rendimento stagionale, come testimoniano le 11 vittorie di fila tra campionato e coppe, oltre che il numero delle reti siglate: ben 56 in 23 gare.

Nonostante alcune assenze di rilievo, come quella di Jack Grealish, Joško Gvardiol, Mateo Kovacic e Bernardo Silva, i "Citizens" possono disporre di una rosa che non presenta troppi calciatori "di riserva". La squadra Campione d'Europa in carica si rituffa nel palcoscenico della Premier League per affrontare un Chelsea reduce da un buon periodo di forma, impreziosito dalle ultime due vittorie esterne su Aston Villa e Crystal Palace, ottenute con lo stesso punteggio: 1-3. I "Blues", tuttavia, non possono essere contenti della propria posizione di classifica, con un 10° posto a quota 34 punti che fa penare i propri tifosi, considerando che l'ultimo accesso utile per entrare nell'Europa che conta (il 4° posto) è occupato, al momento, dal Tottenham Hotspur con 47 punti: un abisso.

Il Manchester City potrebbe ritrovarsi in testa alla classifica nella serata di martedì 20 febbraio, a patto che battano sia gli uomini di Pochettino che il Brentford, prossimo avversario del Liverpool. Erling Haaland e Kevin De Bruyne sembrano aver ritrovato i tempi migliori e sono pronti per regalare un'altra gioia ai propri tifosi, approfittando anche dell'infermeria piena del Chelsea, a cui vede aggiungersi il faro della difesa: Thiago Silva.