Premier League, dove vedere Sheffield United-Arsenal: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Premier League, dove vedere Sheffield United-Arsenal: Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Si gioca la 27° giornata del campionato di Premier League 2023/24. Lo Sheffield United di Chris Wilder ospita l'Arsenal di Mikel Arteta. Le due compagini si affrontano oggi, Lunedì 4 marzo, ore 21:00 (CET), allo "Bramall Lane" di Sheffield. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

Premier League 2023/24, dove vedere Sheffield United-Arsenal? Si gioca allo "Bramall Lane" di Sheffield, con calcio d'inizio in programma oggi, Lunedì 4 marzo 2024, alle ore 21:00 (CET). La gara è valida per la 27° giornata del massimo campionato inglese.

Premier League 2023/24

Bramall Lane
Lunedì 4 marzo 2024
ORE 21:00 (CET)
ARBITRO

Samuel Barrott



Simon Bennett



Daniel Robathan



Anthony Taylor



John Brooks



Marc Perry

Premier League, dove vedere Sheffield United-Arsenal?

Sheffield United-Arsenal viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Sheffield United-Arsenal, Diretta TV su: Sky Sport Arena HD [Canale 204], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Sheffield United-Arsenal, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Sheffield United-Arsenal, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Canali Sheffield United-Arsenal

Diretta TV su: Sky Sky Sport Arena HD

Live Streaming su: Sky Sky Go



Live Streaming su: NOW NOW



Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Sheffield United e Arsenal. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

Sheffield United-Arsenal



SHEFFIELD UNITED
3-5-2



Sheffield United-Arsenal



ARSENAL



Ivo Grbic 22

David Raya 15

Anel Ahmedhodzic 15

Jakub Kiwior 19

Jack Robinson 6

Gabriel 5

Auston Trusty 2

William Saliba 20

Jayden Bogle 4

Ben White 8

Gustavo Hamer 41

Declan Rice 21

Vinicius Souza 20

Jorginho 16

Oliver Norwood 8

Martin Ødegaard 22

Tom Davies 11

Gabriel Martinelli 28

James McAtee 29

Kai Havertz 9

Oliver McBurnie 7

Bukayo Saka Coach



Chris Wilder Coach



Mikel Arteta 🟨 Probabili formazioni. 🟩 Formazioni ufficiali.

Presentazione

L'Arsenal continua la propria corsa per realizzare il sogno di Campione d'Inghilterra. Sa molto bene che ha dinanzi due titani del calcio inglese da abbattere: il Manchester City, attualmente secondo a 60 punti, e il Liverpool capolista, tre lunghezze oltre i "Citizens". In Premier League gli uomini guidati da Mikel Arteta stanno procedendo a ritmi vertiginosi, come testimoniano i 58 punti al terzo posto provvisorio, malgrado il brusco stop nella gara degli ottavi della UEFA Champions League contro il Porto, persa per 1-0 al "Dragao". All'andata, i "Gunners" hanno battuto lo Sheffield United con un 5-0 sonoro all'Emirates Stadium e la classifica lascia presagire che i londinesi siano nelle condizioni più abbordabili per ottenere 3 punti preziosissimi in chiave campionato.

Una serie di sei vittorie consecutive, escludendo la perfomance negativa in Europa, ha catapultato l'Arsenal a una corsa avvincente, battendo il West Ham con un tennistico 6-0 e il Burnley con un pokerissimo (5-0) nelle ultime due trasferte in campionato. Risultati non proprio di buon auspicio per le possibilità dei "Blades" di ottenere un risultato utile. Inoltre, la formazione di Chris Wilder proviene da un filotto di cinque gare senza punti, sei se si considera anche il turno in FA Cup contro il Brighton (5-2 per gli uomini di Roberto De Zerbi).

Le uniche note positive per lo Sheffield United riguardano il recupero di Ben Brereton Diaz e George Baldock ma restano da valutare le condizioni, mentre Mason Holgate non sarà della gara, in quanto squalificato. L'Arsenal sta puntando molto sul recupero di Thomas Partey, dopo il proprio infortunio; Takehiro Tomiyasu e Oleksandr Zinchenko sono monitorati per capire se possono accorciarsi i tempi di recupero, mentre Jurrien Timber, sebbene abbia ripreso ad allenarsi, dovrà attendere per rivedere il rettangolo di gioco.

Dopo 26 giornate di Premier League, il secondo miglior attacco (62 reti, le stesse realizzate dal Manchester City e 2 in meno di quelle del Liverpool) contro il peggior attacco; la miglior difesa (23 reti subite) contro la peggior difesa (66 reti subite). I numeri parlano chiaro ma ciascuna gara e a sé.