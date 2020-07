Ufficiale: Dybala out. Lesione per l’argentino

Arriva la notizia che i tifosi speravano di non ricevere mai: si tratta di lesione per Paulo Dybala. Attraverso un comunicato stampa ufficiale la Juventus comunica le condizioni della Joya:

“​Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Anche Danilo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che sono risultati negativi”



Salvo quindi Danilo ma non sicuro Dybala, che potrebbe saltare il primo impegno di Champions contro il Lione. Una partita importantissima, che, ricordiamo, determinerà il dentro-fuori della Juventus dalla competizione Europea. Una partita in cui Dybala sarebbe molto più che necessario e la cui assenza gioverebbe agli avversari, già in condizione di vantaggio, considerato il risultato del match di andata. Non è ancora tempo di disperare però, perché fino al 7 Agosto mancano ancora 9 giorni e Dybala ha tutto il tempo per recuperare e tornare in forma per l’inizio della Champions League. Intanto in casa Juventus ci si gode questi ultimi giorni di relax a scudetto conquistato con due giornate di anticipo. Anche se Sarri tiene a precisare che le partite contro Roma e Cagliari dovranno comunque essere giocate bene, come test di preparazione alla Champions.