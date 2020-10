Consigli Fantacalcio 2020-2021: tutte le scommesse della stagione

Scommesse Fantacalcio 2020-2021, il campionato è alla 3.a giornata di campionato e in molte leghe dopo la conclusione del calciomercato e aver visto le formazioni tipo Serie A 2020 2021 ci si prepara per l’asta iniziale del Fantacalcio. Dopo aver preso visione su chi comprare all’asta iniziale del Fantacalcio 2020-2021 e dopo aver consultato la prima ‘Lista Fantacalcio 2021’ e aver dato un rapido sguardo alla ‘Top 11 dei giocatori da acquistare all’asta’, adesso è il turno delle scommesse. Infatti per scommesse si intendono quei calciatori che appaiono sconosciuti ma che possono essere molto utili per completare la rosa per il Fantacalcio.

Scommesse Fantacalcio 2020-2021, i portieri da prendere

Tra le scommesse nel ruolo di portiere spicca il nome del portiere dell’Udinese, Musso. Il portiere friulano è dotato di ottime caratteristiche che fanno di lui un buon portiere: senso dela posizione, interventi spettacolare, abilità nel parare i rigori e una buona solidità. Nella passata stagione il portiere argentino ha subito 51 reti e in 14 gare ha ottenuto il clean-sheet. Prendere Musso può rappresentare una buona alternativa ai vari big e considerando il suo costo (11 crediti) può essere un’ottima scelta. Musso parte da una media voto di 6.28 e una media fantavoto di 5.01. Una seconda alternativa ai big è rappresentata dal portiere del Cagliari, Cragno. Il portiere dei sardi la passata stagione è stato alle prese con un lungo infortunio ma nelle ultime 12 gare della stagione si è ripreso il suo posto da titolare dimostrando il suo assoluto valore. Cragno ha un costo di 11 crediti, ha una media voto di 6.47 e una media fantavoto di 5.8. Nella scorsa stagione ha giocato 16 gare subendo 21 goal e ricevendo 1 sola ammonizione.

Scommesse Fantacalcio 2020-2021, le ‘scommesse’ difensive

Anche in difesa si può puntare su difensori meno noti ma che possono rivelarsi delle ottime alternative ai big. Uno dei difensori che ha fatto bene lo scorso anno è Berat Dijmsiti, il difensore dell’Atalanta la scorsa stagione ha disputato 34 partite realizzando 2 reti. Tra le doti del difensore atalantino spiccano la sua pericolosità sui calci piazzati, il pressing e la reattività. Ha una quotazione di 9 crediti, viene da una media voto di 6.07 e una media fantavoto di 6.21. Un altro difensore appetibile come scommessa è quel Glik che fa questa stagione il ritorno nel massimo campionato italiano. Il difensore polacco ha un costo di 8 crediti e di lui è ben nota la dote di andare spesso a segno sugli sviluppi di calcio d’angolo. Uno dei difensori che ha fatto bene la scorsa stagione è stato Bani, il difensore del Bologna riparte da un costo di 7 crediti con una media voto di 5.96 e una media fantavoto di 6.19. Bani ha totalizzato 27 presenze la passata stagione condite da 4 goal, 10 ammonizioni ed 1 espulsione. Tra le squadre neopromosse spicca il nome di Golemic del Crotone. Tra le sue caratteristiche spiccano il suo essere arcigno, aggressivo e sulle palle alte la ha spesso alla meglio, inoltre è uno di quei difensori che può trovare spesso la rete. Il difensore serbo dei calabresi ha un costo di 5 crediti. Nella Lazio abbiamo Luiz Felipe come possibile ‘scommessa’, il difensore biancoceleste parte da un costo di 8 crediti e la passata stagione ha totalizzato 25 presenze con 1 sola rete, quella alla Juventus nel 3-1 dell’ Olimpico. Luiz Felipe ha una mediavoto di 6 con una media fantavoto poco più alta, 6.04. In difesa possiamo segnalare anche le seguenti scommesse: Ayhan (7 crediti); Vojvoda (8 crediti) e Cetin (5 crediti).

Scommesse Fantacalcio 2020-2021, le possibili sorprese centrocampo

Uno dei giocatori che ha un enorme potenziale e che lo scorso anno ha fatto vedere il suo valore è Malinovskyi. Il talento ucraino dovrebbe essere l’indiziato per essere il vice Ilicic, il suo costo è di 17 crediti e la passata stagione in 32 presenze ha realizzato 8 reti ricevendo 5 ammonizioni ed 1 espulsione.

Malinovskyi ha una media voto di 6.27 e una media fantavoto di 6.91. Tra gli ultimi calciatori su cui si potrebbe puntare per completare il reparto spicca il nome di Nicolas Dominguez del Bologna. Il calciatore dei ‘felsinei’ ha una quotazione di 7 crediti e nonostante una media voto di 5.87 e una media fantavoto di 5.9 potrebbe riscattarsi e far meglio rispetto allo scorso campionato. Uno dei calciatori che deve fare meglio in questa stagione è il nerazzurro Eriksen, il danese ha un costo di 17 crediti e da gennaio in poi dello scorso anno ha disputato 13 partite trovando solo 1 rete. Eriksen ha una media voto di 5.92 e una media fantavoto di 6.31, per un calciatore come lui fare meglio è d’obbligo. La scorsa stagione dopo il lockdown è stato uno dei centrocampisti più positivi, si tratta del bianconero Rabiot.

Il centrocampista francese ha un costo di 10 crediti e riparte dalle 28 presenze dello scorso anno con 1 solo goal (quello splendido realizzato a ‘San Siro’ contro il Milan) e ricevendo 5 ammonizioni ed 1 espulsione. La sua media voto è di 5.91 e una media fantavoto di 5.93. Tra i neoacquisti del Milan una ‘scommessa’ su cui puntare è Brahim Diaz, l’ex centrocampista del Real Madrid ha già fatto vedere le sue capacità con i ‘blancos’, ha un costo di 13 crediti. Nella Sampdoria di Raniere un nome su cui fare affidamento è Thorsby, il centrocampista doriano ha un costo di 8 crediti e nella passata stagione ha giocato 23 gare segnando 1 rete e ricevendo 7 ammonizioni ed 1 espulsione. Ha una media voot di 5.74 e una media fantavoto di 5.63. Un altro centrocampista delle neopromosse su cui si può scommettere, è lo spezino Bartolomei. Ha un costo di 6 crediti e può ricoprire diversi ruoli nel cerchio di centrocampo, inoltre una delle caratteristiche di questo centrocampista è l’essere uomo-assist. Tra i centrocampisti che sono chiamati a far meglio c’è senza dubbio Verdi, il granata ha un costo di 14 crediti e la passata stagione ha totalizzato 32 presenze segnando 2 reti e subendo 4 ammonizioni. Ha una media voto di 5.89 e una media fantavoto di 6.2. Altre due scommesse da prendere al Fantacalcio sono Marin (7 crediti) e Andreas Pereira (8 crediti).

Scommesse Fantacalcio 2020-2021, gli attaccanti da tenere d’occhio

Infine passiamo agli attaccanti. Uno degli attaccanti che può fare molto bene in Serie A è Roberto Insigne, attaccante del Benevento e fratello del più celebre Lorenzo. Roberto Insigne nello scorso campionato di Serie B ha collezionato 35 presenze condite da 8 reti e 5 assist. E’un giocatore su cui si può benissimo scommettere come quinto o sesto attaccante ed ha un costo di 6 crediti. Una delle novità della stagione è Gaston Pereiro del Cagliari, l’attaccante dei sardi giocherà come esterno offensivo destro nel tridente di Di Francesco, inoltre Pereiro è un calciatore abbastanza duttile, partità da una quotazione di 10 crediti. Nella scorsa stagione ha giocato veramente poco: 8 presenze, 1 rete e 3 ammonizioni con una media voto di 5.75 e una media fantavoto di 5.94. Un calciatore atteso al riscatto è Kouamè, l’attaccante dei viola ha un costo di 16 crediti e la passata stagione ha disputato 18 partite segnando 6 reti e ricevendo 1 ammonizione. Ha una media voto di 6.31 con una media fantavoto di 7.44, l’attaccante gigliato vorrà disputare una buona stagione dopo la scorsa condizionata dal brutto infortunio. In questa stagione un attaccante da monitorare resta il genoano Favilli, ha una quotazione di 5 crediti e lo scorso campionato ha giocato 15 volte senza mai segnare ricevendo 4 gialli. Ha una media voto di 5.7 e una media fantavoto di 5.57, sicuramente vorrà riscattarsi quest’anno. Un attaccante atteso al riscato è l’azzurro Lozano, il messicano lo scorso anno è sceso in campo 24 volte realizzando 4 reti e subendo 3 ammonizioni, costa 11 crediti ed ha una media voto di 5.92 seguita da una media fantavoto di 6.4. Una vera e propria ‘scommessa’ in ottica Fantacalcio può rappresentarla Karamoh, il giovane attaccant del Parma non ha brillato la passata stagione totalizzando 11 gettoni e segnando 1 solo goal, ha un costo di 5 crediti e una media voto di 5.64 seguita da una media fantavoto di 6.

Una vera scommessa può essere Carles Perez, il calciatore della Roma è giunto a gennaio nella Capitale totalizzando 12 presenze ed 1 sola rete ricevendo 2 ammonizioni. Ha un costo di 9 crediti ed ha una media voto di 5.96 e una media fantavoto di 6.38. Nel finale della passata stagione nel Sassuolo ha esordito in Serie A il giovane Raspadori, l’attaccante neroverde ha un costo di 3 crediti e riparte dalle 7 presenze dello scorso anno condite da 2 reti, ha una media voto di 6.21 e una media fantavoto di 7.07.

In attacco altre scommesse possono essere Hauge (6 crediti); Ounas (4 crediti) e Deulofeu (9 crediti).