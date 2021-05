Il bilancio dei tifosi nerazzurri sulla stagione 2020/2021 dell’Atalanta

L’Atalanta ha concluso l’annata in una maniera tanto costante quanto stupenda: terzo posto in classifica con 78 punti (proprio come l’anno scorso), 90 goal fatti che gli valgono il miglior attacco del torneo per ben tre volte negli ultimi tre anni e tantissime soddisfazioni in Italia e in Europa (il colpo esterno di Liverpool su tutti). Certo, c’è un po’ di rammarico sia per la Coppa Italia che per il secondo posto mancato all’ultima giornata contro il Milan, ma tutto sommato le valutazioni sono abbastanza alte per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Aldilà di numeri, statistiche, paragoni rispetto agli altri anni: qual è il giudizio dei tifosi nerazzurri sulla stagione 2020/2021? Ecco i voti fatti dal popolo orobico.

La stagione dell’Atalanta valutata dai tifosi bergamaschi

Attraverso un sondaggio fatto su Instagram, e analizzando un campione di ben 287 persone che hanno interagito, i risultati sono stati questi: il 49% valuta con un bel 9 in pagella la stagione dell’Atalanta; il 22% va su un classico 8 pieno (con il rimorso di non aver portato a casa Coppa e secondo posto); il 19% invece vola alto dando un 9,5 che simboleggia la vicinanza alla perfezione; mentre il restante 10% (coincidenze delle statistiche) ha messo la firma su un 10.