Cambiare il corso degli eventi dell’Atalanta: quale partita sceglie il popolo nerazzurro?

“Chissà come sarebbero andate le cose se quella situazione si fosse svolta in un certo modo”. Alcune volte, specialmente nel contesto calcio, è logico farsi domande di questo tipo: risaltando il famoso “senno di poi” se il corso degli eventi avesse intrapreso una strada diversa rispetto a quella che il destino ha già tracciato, portando al club magari la possibilità di poter giocarsi qualcosa di ancora più importante (o addirittura vincere un trofeo). Nel caso dell’Atalanta Bergamasca Calcio, i tifosi hanno deciso (ovviamente usando un pizzico di fantasia), tra tanti eventi nerazzurri molto particolari, di cambiarne soltanto uno. Ecco la scelta del popolo orobico.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, analizzando un campione di 312 tifosi che hanno partecipato: il 48% intende cambiare gli ultimi 5 minuti di Atalanta-PSG (senza quei due goal francesi, i nerazzurri avrebbero potuto conquistare la semifinale di Champions); il 33% vorrebbe rigiocare la finale di Coppa Italia contro la Juventus a Reggio Emilia; il 14% invece ritornerebbe indietro in quel di novembre per cambiare l’esito della lite tra Gomez e Gasperini (in una pace da entrambe le parte); infine il restante il 5% vuole cambiare l’esito di quel 2-2 sempre con i bianconeri che, nella stagione 2019/2020, poteva riaprire le porte allo scudetto dell’Atalanta.