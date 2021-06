Cosa manca a questa Atalanta per fare il salto di qualità? Il pensiero (e mercato) dei tifosi

Il calciomercato estivo permette ai tifosi di poter sognare in grande: analizzare cosa manca alla propria squadra e fantasticare nel mercato in entrata per rispondere a quello in uscita. Certo, la teoria è una cosa rispetto a quella che è la pratica nel trattare e portare un calciatore alla propria corte, ma al di là di quelli che sono gli obiettivi reali, ecco cosa ne pensano i tifosi dell’Atalanta nei confronti della loro Dea: in primis come rinforzarla nella maniera migliore possibile dopo l’ultimo terzo posto.

Calciomercato, cosa ne pensano i tifosi dell’Atalanta

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, in cui è stato raccolto un campione di oltre 289 persone, il 65% crede che serva comprare un portiere in grado di sostituire Pierluigi Gollini, un difensore al posto di Mattia Caldara e infine sia un vice De Roon che una vera e propria alternativa a Robin Gosens; il 20% invece vorrebbe qualcuno sulla retroguardia, sulla fascia sinistra, ma allo stesso tempo anche un attaccante (probabile la cessione di Josip Ilicic); l’11% pensa che bastino solo due colpi (tra i pali e come quarto di difesa); infine un sereno 4% crede che la squadra non debba assolutamente essere cambiata sia in entrata che in uscita.