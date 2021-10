Sky o Dazn? Dove vedere Bologna Milan in diretta tv e streaming

Dove vedere Bologna Milan in tv. Una sfida importante per entrambe le squadre. Il Bologna, dopo il brutto pareggio per 1-1 in casa dell’Udinese nonostante la superiorità numerica per 2/3 della gara, deve confermare di poter portare a casa punti quando si aprono possibilità. L’avversario è il Milan, che avrà ancora le scorie della sconfitta in Champions League. Per i ragazzi di Pioli il test contro i rossoblù diventa fondamentale per capire le ambizioni di Scudetto dei rossoneri e dimenticare il prima possibile la delusione europea.

Quando si gioca Bologna-Milan, nona giornata Serie A

La partita tra Bologna-Milan si disputerà sabato 23 ottobre 2021 alle ore 20:45, allo stadio Dall’Ara di Bologna. La scorsa stagione finì 1-2 per i rossoneri, grazie al rigore trasformato da Franck Kessie che mise in sicurezza l’incontro.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Bologna Milan in diretta tv e streaming

La partita tra Bologna-Milan sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Inoltre la partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione (Abbonati ora a DAZN a 29.99€/mese. Disdici quando vuoi). Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Inoltre, per gli abbonati al pacchetto TIM SPORT E CALCIO il match sarà visibile anche su Tim Vision.

Probabili formazioni: le scelte di Mihajlovic e Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Maldini, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli