Milan, si punta il nuovo Theo Hernandez: è un classe 2003

Il Milan pensa anche al futuro e punta l’erede in prospettiva di Theo Hernandez: i rossoneri hanno infatti messo gli occhi sul promettente terzino sinistro francese Jordan Varela, classe 2003 attualmente in forza al Monaco B.

Varela piace molto in casa Milan

La linea di mercato dei rossoneri, da tempo, è chiara. Il Diavolo puntare su giocatori giovani da valorizzare, in modo da avere un tetto ingaggi sostenibile e poter contare su un gruppo affamato di successi in campo. Jordan Varela si sta mettendo in mostra nella squadra B del Monaco, che milita nello Championnat National 2, equivalente alla quarta divisione del sistema calcistico francese. Oltretutto, il giovane terzino è già stato convocato dalla Nazionale Under 19 transalpina. L’esordio in Nazionale è arrivato lo scorso ottobre, durante il match contro il Belgio perso per 1-0 dalla Francia U19.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno monitorando il giocatore in quanto quest’ultimo potrebbe diventare un potenziale erede di Theo, che ormai è una colonna dell’assetto rossonero sull’out sinistro. I report dell’area scouting, come conferma Tuttosport, sono risultati piuttosto convincenti. Previdibilmente, dunque, ben presto il Milan tenterà l’affondo con i monegaschi per il giocatore. Lo scouting milanista è del resto molto attivo in Francia da tempo. La Ligue 1 è uno dei campionati maggiormente monitorati dall’area tecnica della dirigenza rossonera.

Il Milan, inoltre, non ha al momento un ricambio affidabile per Hernandez. Anche perché Fodé Ballo-Touré, prelevato in estate proprio dai monegaschi, sembra ancora un po’ acerbo. L’assenza di Hernandez si è fatta sentire ad esempio nel derby contro l’Inter, dove proprio Ballo-Touré è sembrato in difficoltà contro Matteo Darmian, causando anche un rigore. Per i rossoneri sarà dunque necessario rinforzare il parco rincalzi in quella zona di campo. A maggior ragione se il percorso nelle competizioni europee (magari in Europa League) dovesse proseguire.