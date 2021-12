Napoli-Insigne, parla l’agente: “La proposta di De Laurentiis non è congrua. Da febbraio tutto cambierà”

“Non avrò contatti con nessuno, sono molto fermo. Da 2 febbraio tutto cambierà” esordisce così l’agente dell’esterno offensivo del Napoli Lorenzo Insigne, in vista del contratto in scadenza a gennaio, in un’interista a Il Corriere dello Sport. Dalla prossima sessione di calciomercato infatti, i tifosi del club partenopeo potranno sapere qualcosa in più riguardo il futuro calcistico del giocatore.

Insigne infatti potrebbe ritenersi libero di accordarsi con qualsiasi altra squadra e trasferirsi a costo zero verso i primi di luglio. Un’ipotesi al momento da escludere per Pisacane, data la difficoltà incontrata per la trattativa del rinnovo con il Napoli. “Non riteniamo congrua la proposta, De Laurentiis dice quel che crede ma bisognerebbe chiedergli qual è stata la sua offerta e perché il giocatore l’ha rifiutata”, ha affermato l’agente.

Pisacane su De Laurentiis: “Nessun ultimatum. La palla passa a lui”

L’agente di Insigne, durante il corso dell’intervista, afferma inoltre come l’ultima telefonata con il presidente De Laurentiis, non sia stata tra le migliori. “Il suo caso fa rumore – dichiara – nessuno si aspettava questo epilogo. Anzi, forse Lorenzo sì”. Tra le squadre interessate al giocatore, ci sarebbero Inter e Tottenham ma, proprio come sottolinea lo stesso agente, dopo tanti anni con la maglia del Napoli, dove è anche capitano, sarebbe difficile vestirne un’altra di Serie A. Infine, sul rapporto con De Laurentiis afferma: “Nessun ultimatum, la palla passa a lui. Siamo in pace però un giorno sarà doveroso raccontare quanto successo nel tempo”.