Vincenzo Italiano spiega l’espulsione e si esprime su Vlahovic

La Fiorentina di Vincenzo italiano ha pareggiato 1-1 a Cagliari. L’allenatore dei viola ha parlato a Sky Sport al termine dell’incontro:

“Diciamo che stavolta avevamo approcciato in maniera straordinaria, con l’occasione di Bonaventura dopo dieci secondi e il rigore di Biraghi. Poi fai fatica ad indirizzarle perché questo gol sarebbe stato importante, poi c’è anche l’avversario che lotta per un risultato importante e tira fuori l’orgoglio: ci ha messo in difficoltà. Bravi in dieci a pareggiarla e a rischiare poco”.

Sui nuovi arrivi: “Quando dico che i nuovi arrivi hanno bisogno di adattarsi alle idee e ai compagni, non lo dico tanto per dire. Oggi c’è stata la dimostrazione: avevo altre possibilità, ma ho voluto buttarli dentro per alzare il minutaglie e migliorare l’intesa con il resto dei compagni. Aver lasciato a casa Saponara e Vlahovic ci ha fatto perdere un bel po’. Pareggiare in rimonta, in inferiorità numerica e con un subentrato sono cose che mi piacciono: la squadra continua a fare risultati e prestazioni. Andiamo avanti”.

Il mister della Fiorentina si è espresso sul cambio di Sottil: “Avevo il timore di qualche arrembaggio del Cagliari, che ha tanti saltatori e fisicità: meglio portare a casa il risultato perché a Empoli in cinque minuti abbiamo perso la partita”.

Italiano ha giustificato la palla fuori dopo il rigore parato: “L’inferiorità numerica in queste partite è tremenda: le percentuali dicono che sono tante le partite perse per aver regalato spazi e uomini agli avversari. Era giusto ripristinare subito gli equilibri. In inferiorità numerica questa squadra tira fuori sempre l’orgoglio. Era giusto inserire subito Venuti al posto di Odriozola. Mi piace che nelle difficoltà la squadra tira fuori il carattere, ma mi piacerebbe che uscisse anche dall’inizio. Lontano dal Franchi non siamo gli stessi. Dobbiamo lavorare per esserlo e fare il salto di qualità”.

La partita ha costato l’espulsione del difensore spagnolo: “Odriozola è stato espulso perché era una chiara occasione da gol, non per proteste. Odriozola sinceramente non credo abbia mai protestato in vita sua. Mi sembrava strano anche a me. La cosa assurda è che sul rigore a favore nostro non è stato ammonito, ma queste sono le regole e dobbiamo abituarci a queste decisioni. Odriozola si sente spinto, ma questa è stata la spiegazione”.

Vincenzo Italiano ha fatto il punto sulla questione del calciatore più richiesto in questo momento: “La situazione di Vlahovic è sempre la stessa da quando sono arrivato. Su situazioni personali non c’entro nulla. Sono situazioni particolari che la società e il ragazzo devono cercare di risolvere, non posso aggiungere altro. Se la società mi ha chiesto di provare a convincerlo? Quando parlo col ragazzo parlo di situazioni in campo e fin quando lo vedo motivato lo vedo presente negli allenamenti, voglioso di dare una mano, sinceramente sono contento. Se le cose iniziano a complicarsi, ad andare verso un’altra direzione, si vedrà, ma non so cosa abbia in testa un calciatore per il suo futuro. Non voglio neanche entrare su questo”.