Offerta monstre dell’Arsenal per Vlahovic: i dettagli

In casa Fiorentina le prestazioni della squadra continuano a lasciare soddisfatti i tifosi e anche la dirigenza. La squadra di Italiano è una delle rivelazioni del campionato – assieme al Torino di Juric e l’Hellas Verona di Tudor – e sta esprimendo un calcio propositivo e sempre volto all’attacco. Non è una caso la vittoria contro il Milan di Pioli, ad esempio. Uno degli uomini decisivi è stato ed è Dusan Vlahovic. Il serbo sta mettendo in mostra tutto il suo potenziale e per lui si parla di grandi squadre, con almeno 3 big della Premier pronte a fare follie pur di averlo. Vlahovic Arsenal, s’ha da fare?

Il giovane serbo è valutato da Trasnfermarkt 70 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2023. Ad oggi ha messo a segno 17 reti e 2 assist in Serie A e 3 reti in Coppa Italia, risultando letale sotto porta. Anche nell’ultima partita contro il Genoa ha messo a segno una rete – e sbagliato un rigore – e dà l’impressione di non volersi fermare più. Su di lui ci sono gli occhi di tutte le big: Manchester City, Manchester United, Tottenham, Borussia Dortmund e Arsenal. E proprio i Gunners avrebbero messo sul piatto una cifra vicina ai 70 milioni di euro per la Fiorentina e per lui un ricchissimo quinquennale da almeno 8 milioni all’anno. Offerta monstre quella della squadra di Londra. Vlahovic Arsenal, nonostante l’entourage del calciatore non si esprima, sembra sempre più fattibile.