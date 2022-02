Contraddizione Roma: stipendi alti, ma i risultati?

Stipendi: dietro solo a Juventus, Inter e Milan, la Roma è la quarta squadra italiana ad avere il monte ingaggi più alto. Lo evidenzia calciomercato.com. I risultati visti in questi due anni però, non valgono i 94 milioni totali spesi annualmente dai Friedkin per dar vita ad una rosa competitiva. Il capitale investito non ha determinato il risvolto sperato.

Persino i 7 milioni più bonus a stagione percepiti dall’allenatore José Mourinho, sembrerebbero una cifra eccessiva rispetto alla settima posizione in cui i giallorossi sono al momento bloccati in campionato. Da non dimenticare l’uscita dalla Coppa Italia per mano dell’Inter, dove la Roma è uscita sconfitta per 2-0.

Vediamo nel dettaglio gli stipendi della Roma

Di seguito, i giocatori della Roma con l’ingaggio più alto:

Abraham – 5 milioni di euro

Pellegrini, fresco di rinnovo – circa 4 milioni

Smalling – 3,8 milioni con scadenza nel 2023

Spinazzola – fuori uso dall’Europeo percepisce ben 3,8 milioni

Mkhitaryan – 4 milioni più relativi bonus

Shomurodov – 2,5 milioni

Gianluca Mancini – aspetta il rinnovo a 3,5 milioni (più Skriniar o Tomori)

In particolare, le polemiche si sono concentrate sul calciatore uzbeko e sul difensore vice capitano. Inoltre, quest’ultimo, è al primo posto dei più cattivi d’Europa con 14 ammonizioni e un’espulsione. Le prove di Gianluca Mancini sono state spesso deludenti, ma il 25enne di Pontedera rinnoverà con tanto di adeguamento di contratto. Quella del 2021/2022 sembra essere la sua peggiore stagione in giallorosso, ma la sua involuzione (zero gol e tanti cartellini) non hanno compromesso il suo futuro con la società.

Nonostante questo, la Roma registra la peggior media tra punti totalizzati e capitale speso in Serie A. Sono molto pochi i 40 punti conquistati in classifica, se pensiamo al fatto che sono stati sborsati 2,4 milioni per ciascuno di essi.



Per quanto riguarda invece la Conference League, in virtù del primo posto nel Girone, la Roma è già qualificata per gli ottavi di finale e attende la prossima avversaria.

Az Alkmaar, Basilea, Copenaghen, Feyenoord, Gent, LASK e Rennes, le altre sette squadre qualificate. Il sorteggio per stabilire quale compagine andrà ad affrontare la Roma, si terrà venerdì 25 febbraio.