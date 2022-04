Serie A, dove vedere Napoli-Roma: streaming e diretta tv DAZN o SKY?

Lunedì 18 aprile, alle ore 19, allo stadio “Diego Armando Maradona”, il Napoli di Luciano Spalletti ospiterà la Roma di Josè Mourinho, il match è valido per la 33.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Roma-Napoli in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Il Napoli è secondo con 66 punti (20 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte) in compagnia dell’Inter e a -2 dal Milan capolista, i partenopei sono reduci dalla sconfitta interna del “Maradona” contro la Fiorentina 2-3. La Roma, invece, è quinta con 57 punti (17 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria per 2-1 contro la Salernitana nel match che si è giocato allo stadio “Olimpico”.

Napoli-Roma sarà diretta dal signor Paolo Di Bello della sezione di Brindisi, coaudiuvato da Meli e Valeriani, mentre il quarto uomo sarà Sozza. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Ranghetti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ROMA

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, Pellegrini; Zaniolo; Abraham, Mkhitaryan. All. Spalletti.

Dove vedere Napoli-Roma, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Napoli-Roma, valevole per la 33.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.