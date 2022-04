Serie A, dove vedere Sampdoria-Genoa: streaming e diretta tv DAZN o SKY?

Sabato 30 aprile, alle ore 18, allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, si disputerà il derby della “Lanterna” tra la Sampdoria di Marco Giampaolo e il Genoa di Alexander Blessin, il match è valido per la 35.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Sampdoria-Genoa in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

La Sampdoria occupa la 16.a posizione con 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 20 sconfitte) ed è reduce dal pareggio del “Bentegodi” contro il Verona 1-1. Il Genoa, invece, ha 25 punti (3 vittorie, 16 pareggi e 15 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria interna per 1-0 contro il Cagliari nello scontro salvezza.

Sampdoria-Genoa sarà diretta dal signor Fabio Maresca della sezione di Napoli, coaudiuvato da Paganessi e Colarossi, mentre il quarto uomo sarà Ayroldi. Var ed Avar saranno rispettivamente Irrati e Colombo.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-GENOA



SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Amiri, Galdames, Portanova; Destro. All. Blessin.

Dove vedere Sampdoria-Genoa, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Sampdoria-Genoa, valevole per la 35.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.