Dove vedere Juventus-Lazio, streaming LIVE e diretta tv Sky Sport?

Domani sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino si disputerà il match Juventus-Lazio, valevole per la 36.a giornata di campionato del campionato di Serie A che vede in classifica le due squadre rispettivamente al quarto e quinto posto con 69 e 62 punti.

Nella gara d’andata giocata nella capitale lo scorso 20 novembre, i piemontesi si sono imposti per 2-0, grazie alla doppietta di Bonucci sul calcio di rigore al 23′ e 83′.

Sono 77 i precedenti in casa bianconera con quest’ultimi in netto vantaggio per 50-9 e diciotto pareggi; l’arbitro della sfida sarà Giovanni Ayroldi della seziona A.I.A di Molfetta (Bari).

Segui Juventus-Lazio su DAZN. Attiva ora

Juventus-Lazio, probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Zakaria, Miretti; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Cabral (Pedro), Zaccagni.

Dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming

Il match Juventus-Lazio sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Ricky Buscaglia e con il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Gobbi. Segui la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora.

L’incontro dell’Allianz Stadium andrà in onda anche su anche su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-282 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (ch. 202), Sky Sport 4K (ch.213) e Sky Sport (ch. 252): telecronaca di Maurizio Compagnoni e il commento tecnico dell’ex calciatore Luca Marchegiani.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Il match tra bianconeri e biancocelesti sarà trasmesso anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

20 novembre 2021, Lazio-Juventus 0-2: gli highlights