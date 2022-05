Pedata Allegri, il tecnico si è inventato tutto: un video lo incastra, eccolo

La finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter verrà ricordata da molti non solo per il risultato (a favore dei nerazzurri per 2-4), ma anche per le continue scintille a bordo campo. Protagonista Allegri, con un membro dello staff di Inzaghi. Nel post gara il tecnico livornese ha dichiarato di aver subito una pedata da parte di un collaboratore interista, per questo motivo ha reagito in quel modo. Ecco le sue parole: “Sul gol dell’Inter è passato uno dello staff dell’Inter, non so chi fosse, e mi ha dato una pedata. Mi sono girato e mi sono arrabbiato… credo sia anche umano. Dopo dispiace, l’arbitro giustamente mi ha buttato fuori perché mi ha visto così“.

Pedata Allegri, un video amatoriale smentisce tutto

A distanza di giorni dalla partita e l’accaduto, è stato reso noto il video del momento esatto in cui il tecnico della Juventus subisce la famosa “pedata“. Max Allegri viene sbugiardato dal filmato, dando ragione quanto trapelato dall’ambiente interista: un membro dello staff è inciampato vicino all’allenatore bianconero, chiedendo prontamente scusa. Da lì in poi il resto e storia.

La “pedata” come la intende la guida della Vecchia Signore non esiste, o almeno è stata molto esagerata. Sicuramente a giocare un brutto scherzo lo stress psicologico della partita, con i nervi tesissimi sulla panchina juventina, per una stagione deludente e con zero titoli, non accadeva dalla stagione 2010/2011. In panchina c’era Delneri.

Mario Cecchi, assistente di #Inzaghi, incrocia #Allegri. I due si sfiorano. Cecchi chiede scusa. Eccolo qui il “calcio” subìto da #Allegri. pic.twitter.com/4BJNZtbOnd — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 13, 2022