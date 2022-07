Lista Fantacalcio 2022-23: le quotazioni di tutti i giocatori

Con la partenza del campionato di Serie A in programma il prossimo 13 agosto, come tutti gli inizi di stagione non potevano mancare tutte le quotazioni del fantacalcio, che ricordiamo potrebbero subire variazioni. Come al solito ci saranno tante sorprese ma anche molte delusioni, dunque starà all’abilità (e la fortuna) dei fantallenatori conoscere quali giocatori acquistare all’asta iniziale del fantacalcio 2022-2023, che sappiano prendere ottimi voti, per far alzare il più possibile il punteggio della propria squadra. Di seguito ecco il listone di tutti i calciatori divisi per ruoli: buon divertimento!

Lista Fantacalcio 2022: le quotazioni di tutti i giocatori aggiornate

PORTIERI:

ADAMONIS Marius P 1 LAZIO

AUDERO Emil P 19 SAMPDORIA

BAGNOLINI Nicola P 1 BOLOGNA

BARDI Francesco P 1 BOLOGNA

BERARDI Alessandro P 1 VERONA

BERISHA Etrit P 24 TORINO

BLEVE Marco P 1 LECCE

BOER Pietro P 1 ROMA

BRANCOLINI Federico P 1 LECCE

CHIESA Mattia P 1 VERONA

CHIORRA Niccolò P 1 EMPOLI

CIEZKOWSKI Dorian P 1 CREMONESE

CONSIGLI Andrea P 21 SASSUOLO

CORDAZ Alex P 1 INTER

CRAGNO Alessio P 21 MONZA

DI GREGORIO Michele P 1 MONZA

DRAGOWSKI Bartlomiej P 1 FIORENTINA

FALCONE Wladimiro P 2 SAMPDORIA

FIORILLO Vincenzo P 1 SALERNITANA

FURLAN Jacopo P 1 EMPOLI

GASPARINI Manuel P 1 UDINESE

GEMELLO Luca P 1 TORINO

GOLLINI Pierluigi P 27 FIORENTINA

HANDANOVIC Samir P 40 INTER

LAMANNA Eugenio P 1 MONZA

MAIGNAN Mike P 45 MILAN

MARFELLA Davide P 1 NAPOLI

MERET Alex P 37 NAPOLI

MICAI Alessandro P 1 SALERNITANA

MILINKOVIC Vanja P 1 TORINO

MIRANTE Antonio P 1 MILAN

MONTIPO’ Lorenzo P 23 VERONA

MUSSO Juan P 28 ATALANTA

ONANA André P 2 INTER

PADELLI Daniele P 1 UDINESE

PEGOLO Gianluca P 1 SASSUOLO

PERIN Mattia P 1 JUVENTUS

PERISAN Samuele P 1 EMPOLI

PINSOGLIO Carlo P 1 JUVENTUS

PROVEDEL Ivan P 20 SPEZIA

RADU Ionut P 17 CREMONESE

RAVAGLIA Federico P 1 BOLOGNA

RAVAGLIA Nicola P 1 SAMPDORIA

ROSATI Antonio P 1 FIORENTINA

ROSSI Francesco P 1 ATALANTA

RUI PATRICIO – P 35 ROMA

SARR Mouhamadou P 1 CREMONESE

SATALINO Giacomo P 1 SASSUOLO

SEPE Luigi P 18 SALERNITANA

SILVESTRI Marco P 25 UDINESE

SKORUPSKI Lukasz P 22 BOLOGNA

SOMMARIVA Daniele P 1 MONZA

SPORTIELLO Marco P 1 ATALANTA

SVILAR Mile P 1 ROMA

SZCZESNY Wojciech P 43 JUVENTUS

TATARUSANU Ciprian P 1 MILAN

TERRACCIANO Pietro P 1 FIORENTINA

VICARIO Guglielmo P 22 EMPOLI

ZOET Jeroen P 1 SPEZIA

ZOVKO Petar P 1 SPEZIA

DIFENSORI:

ACERBI Francesco D 25 LAZIO

ADJAPONG Claud D 8 SASSUOLO

AINA Ola D 15 TORINO

ALEX SANDRO Lobo Silva D 23 JUVENTUS

AMEY Wisdom D 2 BOLOGNA

AMIAN Kelvin D 15 SPEZIA

AMIONE Bruno D 4 VERONA

ANASTASIO Armando D 2 MONZA

ANGELI Matteo D 2 BOLOGNA

ANTOV Valentin D 9 MONZA

AQUINO Luigi D 1 SAMPDORIA

AUGELLO Tommaso D 19 SAMPDORIA

AYHAN Kaan D 12 SASSUOLO

BALLO TOURE Fode D 8 MILAN

BASTONI Alessandro D 35 INTER

BASTONI Simone D 24 SPEZIA

BAYEYE Brian D 3 TORINO

BECAO Rodrigo D 21 UDINESE

BELLANOVA Raoul D 14 INTER

BELLUSCI Giuseppe D 6 MONZA

BENKOVIC Filip D 6 UDINESE

BERESZYNSKI Bartosz D 17 SAMPDORIA

BERTOLA Nicolo D 1 SPEZIA

BETTELLA Davide D 7 MONZA

BIANCHETTI Matteo D 12 CREMONESE

BINKS Luis D 7 BOLOGNA

BIRAGHI Cristiano D 27 FIORENTINA

BOGDAN Luka D 8 SALERNITANA

BONIFAZI Kevin D 12 BOLOGNA

BONUCCI Leonardo D 35 JUVENTUS

BREMER Gleison D 39 TORINO

BUONGIORNO Alessandro D 16 TORINO

BUTA Leonardo D 11 UDINESE

CACACE Liberato D 13 EMPOLI

CALABRESI Arturo D 14 LECCE

CALABRIA Davide D 33 MILAN

CALAFIORI Riccardo D 8 ROMA

CALDARA Mattia D 10 MILAN

CALEB OKOLI Okoli D 11 ATALANTA

CANESTRELLI Simone D 4 EMPOLI

CAPRADOSSI Elio D 7 SPEZIA

CARBONI Andrea D 14 MONZA

CARLOS AUGUSTO – D 18 MONZA

CASALE Nicolò D 19 LAZIO

CECCHERINI Federico D 17 VERONA

CELIK Zeki D 26 ROMA

CETIN Mert D 10 VERONA

CHIRICHES Vlad D 14 SASSUOLO

COLLEY Omar D 18 SAMPDORIA

CONTI Andrea D 10 SAMPDORIA

COPPOLA Diego D 3 VERONA

CUADRADO Juan D 39 JUVENTUS

D’AMBROSIO Danilo D 16 INTER

DALBERT Henrique D 8 INTER

DANILO – D 22 JUVENTUS

DARMIAN Matteo D 23 INTER

DAWIDOWICZ Pawel D 13 VERONA

DE LIGT Matthijs D 37 JUVENTUS

DE SCIGLIO Mattia D 14 JUVENTUS

DE SILVESTRI Lorenzo D 18 BOLOGNA

DE VRIJ Stefan D 30 INTER

DE WINTER Koni D 2 JUVENTUS

DEMIRAL Merih D 20 ATALANTA

DEPAOLI Fabio D 8 SAMPDORIA

DERMAKU Kastriot D 14 LECCE

DI LORENZO Giovanni D 35 NAPOLI

DIJKS Mitchell D 10 BOLOGNA

DIMARCO Federico D 19 INTER

DJIDJI Koffi D 17 TORINO

DJIMSITI Berat D 19 ATALANTA

DONATI Giulio D 14 MONZA

DRAGUSIN Radu D 8 JUVENTUS

DUMFRIES Denzel D 42 INTER

EBOSELE Festy D 14 UDINESE

EBUEHI Tyronne D 11 EMPOLI

ERLIC Martin D 17 SASSUOLO

FARABEGOLI Tommaso D 2 SAMPDORIA

FARAONI Davide D 37 VERONA

FAZIO Federico D 16 SALERNITANA

FERRARI Alex D 11 SAMPDORIA

FERRARI Gianmarco D 20 SASSUOLO

FERRER Salvador D 11 SPEZIA

FLORENZI Alessandro D 18 MILAN

FRABOTTA Gianluca D 13 LECCE

GABBIA Matteo D 7 MILAN

GAGLIOLO Riccardo D 11 SALERNITANA

GALLO Antonino D 12 LECCE

GATTI Federico D 15 JUVENTUS

GENDREY Valentin D 13 LECCE

GENTILE Davide D 1 FIORENTINA

GOSENS Robin D 41 INTER

GUNTER Koray D 14 VERONA

GYOMBER Norbert D 12 SALERNITANA

HATEBOER Hans D 17 ATALANTA

HERNANDEZ Theo D 44 MILAN

HICKEY Aaron D 33 BOLOGNA

HOLM Emil D 9 SPEZIA

HRISTOV Petko D 11 SPEZIA

HYSAJ Elseid D 15 LAZIO

IBANEZ – D 27 ROMA

IGOR – D 18 FIORENTINA

ISMAJLI Ardian D 11 EMPOLI

IZZO Armando D 14 TORINO

JAROSZYNSKI Pawel D 8 SALERNITANA

JESUS Juan D 13 NAPOLI

KALULU Pierre D 28 MILAN

KAMENOVIC Dimitrije D 5 LAZIO

KARSDORP Rick D 24 ROMA

KASIUS Denso D 9 BOLOGNA

KECHRIDA Wajdi D 10 SALERNITANA

KIWIOR Jakub D 13 SPEZIA

KJAER Simon D 23 MILAN

KOULIBALY Kalidou D 38 NAPOLI

KUMBULLA Marash D 14 ROMA

KYRIAKOPOULOS Georgios D 16 SASSUOLO

LAZARO Valentino D 10 INTER

LAZZARI Manuel D 26 LAZIO

LOVATO Matteo D 15 SALERNITANA

LUPERTO Sebastiano D 11 NAPOLI

LYKOGIANNIS Charalampos D 16 BOLOGNA

MAEHLE Joakim D 23 ATALANTA

MAGNANI Giangiacomo D 12 VERONA

MANCINI Gianluca D 30 ROMA

MANTOVANI Valerio D 6 SALERNITANA

MARCHIZZA Riccardo D 11 SASSUOLO

MARIO RUI Silva Duarte D 23 NAPOLI

MARRONE Luca D 10 MONZA

MARTINEZ QUARTA Lucas D 17 FIORENTINA

MARUSIC Adam D 18 LAZIO

MAZZOCCHI Pasquale D 14 SALERNITANA

MBAYE Ibrahima D 6 BOLOGNA

MEDEL Gary D 17 BOLOGNA

MERONI Andrea D 1 SASSUOLO

MILENKOVIC Nikola D 26 FIORENTINA

MOLINA Nahuel D 39 UDINESE

MOTOC Andrei D 2 SALERNITANA

MULDUR Mert D 15 SASSUOLO

MURILLO Jeison Fabian D 12 SAMPDORIA

MURRU Nicola D 9 SAMPDORIA

NASTASIC Matija D 14 FIORENTINA

NDIAYE Maissa D 1 CREMONESE

NIKOLAOU Dimitris D 14 SPEZIA

NUYTINCK Bram D 18 UDINESE

OLIVERA Mathías D 19 NAPOLI

PALETTA Gabriel D 8 MONZA

PALOMINO José Luis D 21 ATALANTA

PARISI Fabiano D 17 EMPOLI

PATRIC Patricio Gabarron Gil D 13 LAZIO

PELLEGRINI Luca D 11 JUVENTUS

PEREIRA Pedro D 16 MONZA

PIROLA Lorenzo D 6 INTER

RADOVANOVIC Ivan D 11 SALERNITANA

RADU Stefan D 10 LAZIO

RANOCCHIA Andrea D 17 MONZA

RASMUSSEN Jacob D 13 FIORENTINA

RAVANELLI Luca D 8 CREMONESE

RECA Arkadiusz D 16 SPEZIA

RETSOS Panagiotis D 11 VERONA

RODRIGUEZ Ricardo D 21 TORINO

ROGERIO Oliveira Da Silva D 13 SASSUOLO

ROMAGNA Filippo D 4 SASSUOLO

RRAHMANI Amir D 32 NAPOLI

RUAN Tressoldi D 13 SASSUOLO

RUEGG Kevin D 8 VERONA

RUGANI Daniele D 13 JUVENTUS

RUGGERI Matteo D 8 ATALANTA

SAMPIRISI Mario D 15 MONZA

SCALVINI Giorgio D 12 ATALANTA

SERNICOLA Leonardo D 15 CREMONESE

SIMIC Lorenco D 6 LECCE

SINGO Wilfried Stephane D 31 TORINO

SKRINIAR Milan D 38 INTER

SMALLING Chris D 36 ROMA

SOPPY Brandon D 12 UDINESE

SOUMAORO Adama D 16 BOLOGNA

SPINAZZOLA Leonardo D 32 ROMA

STANGA Luca D 11 MILAN

STOJANOVIC Petar D 16 EMPOLI

SY Sanasi D 4 SALERNITANA

TERZIC Aleksa D 10 FIORENTINA

THEATE Arthur D 20 BOLOGNA

TOLJAN Jeremy D 12 SASSUOLO

TOLOI Rafael D 21 ATALANTA

TOMORI Fikayo D 34 MILAN

TONELLI Lorenzo D 12 EMPOLI

TUIA Alessandro D 10 LECCE

UDOGIE Destiny D 36 UDINESE

VALERI Emanuele D 17 CREMONESE

VANHEUSDEN Zinho D 7 INTER

VASQUEZ Johan D 15 CREMONESE

VENUTI Lorenzo D 14 FIORENTINA

VESELI Frederic D 10 SALERNITANA

VIGNALI Luca D 8 SPEZIA

VINA Matias D 15 ROMA

VITI Mattia D 15 EMPOLI

VOJVODA Mergim D 23 TORINO

ZANOLI Alessandro D 10 NAPOLI

ZAPPACOSTA Davide D 24 ATALANTA

ZIMA David D 13 TORINO

ZORTEA Nadir D 9 ATALANTA

CENTROCAMPISITI:

ADLI Yacine C 24 MILAN

AEBISCHER Michel C 17 BOLOGNA

AGOUME Lucien C 8 INTER

AGUDELO Kevin C 27 SPEZIA

AKE Marley C 5 JUVENTUS

AKPA AKPRO Jean-Daniel C 11 LAZIO

AMRABAT Sofyan C 25 FIORENTINA

ANDERSON Felipe C 38 LAZIO

ANGUISSA André Zambo C 28 NAPOLI

ARSLAN Tolgay C 16 UDINESE

ARTHUR – C 21 JUVENTUS

ASKILDSEN Kristoffer C 7 SAMPDORIA

ASLLANI Kristjan C 22 INTER

BAEZ Jaime C 25 CREMONESE

BAJRAMI Nedim C 38 EMPOLI

BAKAYOKO Tiemoué C 13 MILAN

BALDANZI Tommaso C 1 EMPOLI

BALLARINI Marco C 1 UDINESE

BANDINELLI Filippo C 23 EMPOLI

BARAK Antonin C 55 VERONA

BARBERIS Andrea C 18 MONZA

BARELLA Nicolò C 46 INTER

BARTOLOMEI Paolo C 9 CREMONESE

BASIC Toma C 21 LAZIO

BEN KONE Kone C 8 TORINO

BENASSI Marco C 12 FIORENTINA

BENNACER Ismael C 29 MILAN

BIANCO Alessandro C 1 FIORENTINA

BJÖRKENGREN John C 11 LECCE

BLIN Alexis C 16 LECCE

BOHINEN Emil C 22 SALERNITANA

BONAVENTURA Giacomo C 35 FIORENTINA

BOULTAM Reda C 3 SALERNITANA

BOURABIA Mehdi C 13 SPEZIA

BOVE Edoardo C 7 ROMA

BROZOVIC Marcelo C 41 INTER

CALHANOGLU Hakan C 48 INTER

CAMARA Ronaldo C 1 MONZA

CAMBIAGHI Nicolo C 15 ATALANTA

CANCELLIERI Matteo C 17 LAZIO

CANDREVA Antonio C 43 SAMPDORIA

CAPEZZI Leonardo C 8 SALERNITANA

CASTAGNETTI Michele C 14 CREMONESE

CASTILLEJO Samu C 10 MILAN

CASTROVILLI Gaetano C 30 FIORENTINA

CATALDI Danilo C 20 LAZIO

CAVION Michele C 7 SALERNITANA

CEIDE Emil C 11 SASSUOLO

CHIESA Federico C 49 JUVENTUS

CIURRIA Patrick C 17 MONZA

COLPANI Andrea C 15 MONZA

CORTINOVIS Fabio C 5 INTER

COULIBALY Lassana C 16 SALERNITANA

COULIBALY Mamadou C 15 SALERNITANA

CRISTANTE Bryan C 29 ROMA

CROCIATA Giovanni C 8 EMPOLI

D’ALESSANDRO Marco C 22 MONZA

DAMSGAARD Mikkel C 28 SAMPDORIA

DARBOE Ebrima C 6 ROMA

DE ROON Marten C 29 ATALANTA

DEMME Diego C 17 NAPOLI

DI MARIA Angel C 55 JUVENTUS

DI MARIANO Francesco C 24 LECCE

DIAZ Brahim C 26 MILAN

DOMINGUEZ Nicolas C 21 BOLOGNA

DUNCAN Alfred C 27 FIORENTINA

EDERSON – C 30 ATALANTA

ELLERTSSON Mikael C 3 SPEZIA

ELMAS Eljif C 33 NAPOLI

FAGIOLI Nicolo C 15 JUVENTUS

FRATTESI Davide C 34 SASSUOLO

FREULER Remo C 28 ATALANTA

GAETANO Gianluca C 21 NAPOLI

GAGLIARDINI Roberto C 17 INTER

GARGIULO Mario C 18 LECCE

HAAS Nicolas C 17 EMPOLI

HARROUI Abdou C 10 SASSUOLO

HELGASON Thorir C 14 LECCE

HENDERSON Liam C 21 EMPOLI

HENRIQUE Matheus C 18 SASSUOLO

HJULMAND Morten C 20 LECCE

HONGLA Martin C 12 VERONA

ILIC Ivan C 27 VERONA

JAJALO Mato C 10 UDINESE

KINGSLEY Michael C 2 BOLOGNA

KOOPMEINERS Teun C 33 ATALANTA

KORNVIG Emil C 10 SPEZIA

KRUNIC Rade C 21 MILAN

KRYEZIU Altin C 1 TORINO

LAZOVIC Darko C 32 VERONA

LERIS Mehdi C 10 SAMPDORIA

LINETTY Karol C 18 TORINO

LISTKOWSKI Marcin C 14 LECCE

LOBOTKA Stanislav C 25 NAPOLI

LOCATELLI Manuel C 33 JUVENTUS

LOPEZ Maxime C 29 SASSUOLO

LOVRIC Sandi C 16 UDINESE

LUIS ALBERTO Romero C 52 LAZIO

LUKIC Sasa C 36 TORINO

MACHIN José C 21 MONZA

MAGGIORE Giulio C 28 SPEZIA

MAJER Zan C 17 LECCE

MAKENGO Jean-Victor C 23 UDINESE

MALDINI Daniel C 9 MILAN

MALEH Youssef C 20 FIORENTINA

MANDRAGORA Rolando C 23 FIORENTINA

MARCOS ANTONIO C 25 LAZIO

MARIN Razvan C 24 EMPOLI

MATIC Nemanja C 26 ROMA

MAZZITELLI Luca C 16 MONZA

MCKENNIE Weston C 27 JUVENTUS

MESSIAS Junior C 30 MILAN

MILANESE Tommaso C 17 CREMONESE

MILINKOVIC Sergej C 62 LAZIO

MIRETTI Fabio C 16 JUVENTUS

MKHITARYAN Henrikh C 36 INTER

MOLINA Salvatore C 13 MONZA

MOROSINI Tommaso C 6 MONZA

NARDI Filippo C 5 CREMONESE

NGUIAMBA Aurelien C 2 SPEZIA

PAFUNDI Simone C 2 UDINESE

PALUMBO Martin C 1 UDINESE

PASALIC Mario C 51 ATALANTA

PELLEGRINI Lorenzo C 56 ROMA

PEREYRA Roberto C 34 UDINESE

PEREZ Carles C 21 ROMA

PESSINA Matteo C 30 MONZA

POBEGA Tommaso C 25 MILAN

PODGOREANU Suf C 7 SPEZIA

POGBA Paul C 53 JUVENTUS

POLITIC Dennis C 1 CREMONESE

PRASZELIK Mateusz C 11 VERONA

PULGAR Erick C 13 FIORENTINA

RABIOT Adrien C 25 JUVENTUS

RADONJIC Nemanja C 30 TORINO

RAMSEY Aaron C 19 JUVENTUS

RICCI Samuele C 24 TORINO

RIGONI Nicola C 7 MONZA

RINCON Tomas C 18 SAMPDORIA

ROMERO Luka C 5 LAZIO

ROVELLA Nicolo C 17 JUVENTUS

RUIZ Fabian C 48 NAPOLI

SABIRI Abdelhamid C 37 SAMPDORIA

SAELEMAEKERS Alexis C 25 MILAN

SALA Jacopo C 12 SPEZIA

SAMARDZIC Lazar C 23 UDINESE

SAPONARA Riccardo C 28 FIORENTINA

SCHOUTEN Jerdy C 23 BOLOGNA

SCOZZARELLA Matteo C 12 MONZA

SEGRE Jacopo C 12 TORINO

SENSI Stefano C 27 MONZA

SHER Aimar C 3 SPEZIA

SIATOUNIS Antonis C 1 MONZA

SORIANO Roberto C 30 BOLOGNA

SOULE Matias C 3 JUVENTUS

STIJEPOVIC Ognjen C 1 SPEZIA

STREFEZZA Gabriel C 36 LECCE

STULAC Leo C 20 EMPOLI

SVANBERG Mattias C 29 BOLOGNA

TAMEZE Adrien C 30 VERONA

TENKORANG Joshua C 2 CREMONESE

TERRACCIANO Filippo C 1 VERONA

THORSBY Morten C 26 SAMPDORIA

TONALI Sandro C 43 MILAN

TRAORE Hamed Junior C 41 SASSUOLO

TRIMBOLI Simone C 2 SAMPDORIA

URBANSKI Kacper C 1 BOLOGNA

VALOTI Mattia C 30 MONZA

VALZANIA Luca C 15 CREMONESE

VELOSO Miguel C 20 VERONA

VERETOUT Jordan C 35 ROMA

VERRE Valerio C 17 SAMPDORIA

VIEIRA Ronaldo C 8 SAMPDORIA

VIGNATO Emanuel C 18 BOLOGNA

VIGNATO Samuele C 8 MONZA

WALACE – C 19 UDINESE

YEPES LAUT Gerard C 1 SAMPDORIA

ZACCAGNI Mattia C 42 LAZIO

ZAKARIA Denis C 27 JUVENTUS

ZALEWSKI Nicola C 26 ROMA

ZANIMACCHIA Luca C 28 CREMONESE

ZANIOLO Nicolò C 45 ROMA

ZERBIN Alessio C 20 NAPOLI

ZIELINSKI Piotr C 49 NAPOLI

ZURKOWSKI Szymon C 36 FIORENTINA

ATTACCANTI:

ABRAHAM Tammy A 75 ROMA

ALVAREZ Agustin A 41 SASSUOLO

ANTISTE Janis A 20 SPEZIA

ARNAUTOVIC Marko A 58 BOLOGNA

BARROW Musa A 39 BOLOGNA

BERARDI Domenico A 74 SASSUOLO

BETO – A 52 UDINESE

BOGA Jeremie A 34 ATALANTA

BONAZZOLI Federico A 39 SAMPDORIA

BOTHEIM Erik A 36 SALERNITANA

BUONAIUTO Cristian A 23 CREMONESE

CABRAL Arthur A 41 FIORENTINA

CANGIANO Gianmarco A 3 BOLOGNA

CAPRARI Gianluca A 54 VERONA

CAPUTO Francesco A 45 SAMPDORIA

CEESAY Assan A 37 LECCE

CIOFANI Daniel A 27 CREMONESE

CISSE Moustapha A 10 ATALANTA

COLOMBO Lorenzo A 24 LECCE

CORREA Joaquin A 32 INTER

DA GRACA Cosimo Marco A 1 JUVENTUS

DANY MOTA Mota Carvalho A 31 MONZA

DE LUCA Manuel A 16 SAMPDORIA

DEFREL Gregoire A 22 SASSUOLO

DESTRO Mattia A 43 EMPOLI

DEULOFEU Gerard A 52 UDINESE

DI CARMINE Samuel A 18 CREMONESE

DIAW Davide A 16 MONZA

DJURIC Milan A 30 VERONA

DZEKO Edin A 42 INTER

EDERA Simone A 10 TORINO

EKONG Emmanuel A 1 EMPOLI

EL SHAARAWY Stephan A 26 ROMA

FELIX Afena Gyan A 25 ROMA

GABBIADINI Manolo A 37 SAMPDORIA

GIROUD Olivier A 59 MILAN

GONDO Cedric A 19 CREMONESE

GONZALEZ Nicolas A 47 FIORENTINA

GORI Gabriele A 9 FIORENTINA

GYASI Emmanuel A 31 SPEZIA

GYTKJAER Christian A 24 MONZA

HORVATH Krisztofer A 2 TORINO

IBRAHIMOVIC Zlatan A 40 MILAN

IKONÉ Jonathan A 31 FIORENTINA

ILICIC Josip A 28 ATALANTA

IMMOBILE Ciro A 92 LAZIO

JOVIC Luka A 54 FIORENTINA

JUWARA Musa A 6 BOLOGNA

KAIO JORGE – A 13 JUVENTUS

KEAN Moise A 29 JUVENTUS

KLUIVERT Justin A 24 ROMA

KOKORIN Aleksandr A 14 FIORENTINA

KOUAMÉ Christian A 23 FIORENTINA

KRISTOFFERSEN Julian A 2 SALERNITANA

KVARATSKHELIA Khvicha A 44 NAPOLI

LA GUMINA Antonino A 12 SAMPDORIA

LA MANTIA Andrea A 16 EMPOLI

LAMMERS Sam A 19 ATALANTA

LASAGNA Kevin A 26 VERONA

LAZETIC Marko A 5 MILAN

LEAO Rafael A 69 MILAN

LOZANO Hirving A 36 NAPOLI

LUKAKU Romelu A 85 INTER

MALINOVSKIY Ruslan A 46 ATALANTA

MANCUSO Leonardo A 23 MONZA

MARIC Mirko A 20 MONZA

MARTINEZ Lautaro A 80 INTER

MIKAEL – A 13 SALERNITANA

MILLICO Vincenzo A 11 TORINO

MIRANCHUK Aleksey A 24 ATALANTA

MORO Raul A 7 LAZIO

MURIEL Luis A 63 ATALANTA

MURIQI Vedat A 21 LAZIO

NESTOROVSKI Ilija A 21 UDINESE

NZOLA M’Bala A 24 SPEZIA

ODDEI Brian A 5 SASSUOLO

ORIGI Divock A 50 MILAN

ORSOLINI Riccardo A 38 BOLOGNA

OSIMHEN Victor A 77 NAPOLI

OUNAS Adam A 17 NAPOLI

PAGLIUCA Mattia A 1 BOLOGNA

PEDRO – A 42 LAZIO

PELLEGRI Pietro A 26 TORINO

PETAGNA Andrea A 25 NAPOLI

PICCOLI Roberto A 22 VERONA

PINAMONTI Andrea A 35 INTER

PJACA Marko A 18 JUVENTUS

POLITANO Matteo A 31 NAPOLI

QUAGLIARELLA Fabio A 33 SAMPDORIA

RAIMONDO Antonio A 1 BOLOGNA

RASPADORI Giacomo A 49 SASSUOLO

REBIC Ante A 31 MILAN

RIBERY Franck A 28 SALERNITANA

RODRIGUEZ Pablo A 17 LECCE

SANABRIA Antonio A 37 TORINO

SANCHEZ Alexis A 33 INTER

SANSONE Nicola A 21 BOLOGNA

SATRIANO Martin A 28 EMPOLI

SCAMACCA Gianluca A 63 SASSUOLO

SECK Demba A 14 TORINO

SHOMURODOV Eldor A 27 ROMA

SIMEONE Giovanni A 59 VERONA

SIMY Nwankwo A 25 SALERNITANA

SOTTIL Riccardo A 24 FIORENTINA

STRELEC David A 16 SPEZIA

STRIZZOLO Luca A 16 CREMONESE

SUCCESS Isaac A 28 UDINESE

TORREGROSSA Ernesto A 19 SAMPDORIA

VAN HOOIJDONK Sydney A 11 BOLOGNA

VERDE Daniele A 39 SPEZIA

VERDI Simone A 32 TORINO

VERGANI Edoardo A 3 SALERNITANA

VLAHOVIC Dusan A 89 JUVENTUS

ZAPATA Duvan A 71 ATALANTA

ZAZA Simone A 21 TORINO