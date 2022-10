Serie A, ultimi 20 anni: ecco qual è la vera quarta big del campionato dopo Juve, Milan ed Inter

SuperNews ha condotto uno studio per scoprire quale sia la quarta “grande squadra” del nostro campionato dopo Milan, Inter e Juventus. L’analisi è stata realizzata prendendo in esame i dati presenti su Transfermarkt sugli ultimi 20 anni, e calcolando la percentuale di vittorie in totale ottenute dai club nel massimo campionato e la percentuale di vittorie ottenuta negli scontri diretti contro Juve, Milan ed Inter. Dai risultati è emerso che il Napoli è il club con la percentuale di vittorie più alta in Serie A, 54,5%, ed è anche il club che registra la percentuale di vittoria più alta contro Milan, Inter e Juventus: rispettivamente 41,9%, 33,3% e 36,6%.

Serie A, la % di vittorie negli ultimi 20 anni: Napoli in testa, Lazio tra le “big six”

Il club partenopeo è quello che, nell’ultimo ventennio, su 570 giornate di Serie A è riuscito a vincerne 311, balzando quindi in testa alla nostra classifica con la percentuale di vittorie più alta: 54,5%. Percentuale di pochissimo più bassa rispetto a quella del Milan e di poco più alta rispetto a quella della seconda squadra con il risultato migliore, la Roma, che registra il 53%. Segue poi la Lazio che entra di diritto tra le big six, in stile Premier League, tra i top club del nostro campionato. Chiudono Fiorentina, Atalanta e l’Udinese: i friulani hanno vinto 268 partite del massimo campionato su 752, con una percentuale di vittorie pari al 35,6%. Di seguito un estratto della classifica progressiva della Serie A con i dati relativi al periodo che va dal 2002-2003 al 2021-2022 stilata dal sito Transfermarkt.

Squadra Partite Giocate Vittorie % Vittorie ultimi 20 anni JUVENTUS 715 461 64,5% INTER 752 422 56,1% MILAN 755 412 54,6% Napoli 570 311 54,5% Roma 752 398 53% Lazio 752 342 45,5% Fiorentina 686 285 41,5% Atalanta 644 238 37% Udinese 752 268 35,6%

Serie A, % di vittorie contro Juve, Inter e Milan negli ultimi 20 anni: Napoli ancora al top, sorprese Udinese, Fiorentina e Sampdoria

Dal nostro studio, è emerso che la squadra di Serie A ad ottenere più vittorie contro le big Milan, Inter e Juventus è ancora una volta il Napoli: 41,9% di successi contro i rossoneri, 33,3% contro i nerazzurri e 36,6% contro i bianconeri. La seconda squadra che riesce maggiormente a mettere in difficoltà tutti e tre i club in risulta invece la Roma, anche se con percentuali differenti rispetto ad ogni big.

Nel caso della terza miglior squadra, il risultato cambia: la più ostica per il Milan risulta l’Udinese, che negli ultimi 20 anni ha registrato contro i rossoneri una percentuale di vittorie del 26,8%. Seguono poi Fiorentina (25%), Sampdoria (21,6%) e Lazio (15%).

Squadra Giocate contro Milan Vittorie % Vittorie contro Milan Napoli 31 13 41,9% Roma 40 14 35% Udinese 41 11 26,8% Fiorentina 36 9 25% Sampdoria 37 8 21,6% Lazio 40 6 15%

Per l’Inter, invece, la terza più difficile da affrontare è la Lazio, che ha gli stessi numeri della Roma e una percentuale di vittorie pari al 29,3%. Seguono Udinese (24,4%), Fiorentina (19,4%) e Sampdoria (14%).

Squadra Giocate contro Inter Vittorie % Vittorie contro Inter Napoli 30 10 33,3% Roma 41 12 29,3% Lazio 41 12 29,3% Udinese 41 10 24,4% Fiorentina 36 7 19,4% Sampdoria 36 5 14%

Nel caso della Juventus, ad eccezione del Napoli, parliamo di percentuali che non superano il 17,9%. Da evidenziare, in ogni caso, che la terza squadra più ostica da affrontare per la Vecchia Signora risulta la Sampdoria: i blucerchiati infatti posseggono la terza miglior percentuale di match vinti contro i bianconeri: 17,1%. Dopo di loro, Udinese (15,8%), Fiorentina (14,2%) e Lazio (10,5%).

Squadra Giocate contro Juve Vittorie % Vittorie contro Juve Napoli 30 11 36,6% Roma 39 7 17,9% Sampdoria 35 6 17,1% Udinese 38 6 15,8% Fiorentina 35 5 14,2% Lazio 38 4 10,5%