Calciomercato Milan: se Leao dovesse partire il sostituto arriverà dal Mondiale

Rafael Leao deve ancora trovare l’accordo con il Milan per il prolungamento del contratto. Finora le parti si sono studiate e hanno rimandato gli appuntamenti riguardante la posizione del portoghese. Attualmente Leao è impegnato al Mondiale e proprio da questa competizione potrebbe arrivare il suo sostituto in caso di partenza.

Ecco il nome che il Milan segue con attenzione

Il nome di calciomercato che circola nell’ambiente rossonero, il nome nuovo, è quello di Gabriel Martinelli. Il brasiliano Gabriel Martinelli, giovane attaccante dell’Arsenal, 21 anni, ed ha ben figurato al Mondiale con il Brasile dove il talento in attacco non manca di certo, anzi. Difficile che l’Arsenal si privi di uno dei suoi migliori giocatori, considerando anche l’ottima partenza nel campionato inglese. La sua quotazione sta salendo molto, è vero, ma proprio per la sua situazione contrattuale potrebbe scendere dagli attuali 60 milioni di euro. Contratto in scadenza nel 2024 per Martinelli e Milan pronto ad intervenire in caso di alcuni incastri che si potrebbero proporre.