Calciomercato Milan, parla Maldini: “Ecco chi vuole compare il Milan”

Calciomercato invernale in arrivo e spunta un nome completamente nuovo in casa Milan, ecco l’ultima idea di Paolo Maldini per l’attacco rossonero. Il Milan è alla ricerca dei rinforzi per l’attacco, sia per quanto riguarda gli esterni che soprattutto per un il bomber da schierare in avanti. Tanti i nomi accostati ai rossoneri, ma stavolta spunta un nome inedito, ecco di chi si tratta.

Il nome nuovo in casa Milan

Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino il 23enne Evanilson, centravanti brasiliano di proprietà del Porto, che quest’anno si è già messo in luce ad alti livelli e con continuità. Lo scorso anno per lui ben 21 gol e 5 assist in 46 partite. In questa stagione è già a quota 8 gol e 6 assist in 22 gare. Centravanti di movimento e di qualità, Evanilson vede la porta, vanta un fisico importante e fa della velocità uno dei suoi punti di forza. Il classe ’99 verde-oro ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 20/25 milioni, ma ha anche un contratto ancora molto lungo con il Porto (scadenza 2027). Il Milan lo studia e lo segue, vedremo se arriverà.