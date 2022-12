Lecce: ufficializzata l’amichevole di Natale, ecco quando si giocherà e dove. E intanto Bove…

Il Lecce prima di rituffarsi a capofitto con testa e cuore al campionato ha ufficializzato una amichevole, poco prima di Natale. Il Lecce sfiderà l’Udinese venerdì 23 dicembre alle 15.30. Amichevole in programma a Udine alla Dacia Arena.

Il Lecce giocherà in amichevole a Udine

Ufficializzata l’amichevole di Natale contro l’Udinese in programma venerdì 23 dicembre alle 15.30 per il Lecce. Dopo questa importante novità i giallorossi possono rituffarsi nella preparazione del campionato di Serie A. Per quanto riguarda il fronte calciomercato il Lecce a breve potrebbe ufficializzare l’acquisto di Bove dalla Roma. Notizia dell’ultimora vede Mourinho aver dato il via libera alla cessione del giovane. Baroni con il suo arrivo potrebbe studiare ed escogitare un centrocampo più leggero e dinamico che in certi frangenti del match potrebbe essere utile sia per recuperare un risultato o per sbloccarlo in caso di necessità. Altra novità dell’ultimora in casa Lecce riguarda il rinnovo di contratto di Gonzalez che si lega ai salentini fino al 2027.