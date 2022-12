Calciomercato Lecce: rinnovo importantissimo fino al 2027 per il gioiellino del centrocampo

Il Lecce sta lavorando come sempre con parsimonia ed efficacia sul fronte calciomercato. Questa volta non si parla ne di acquisti ne di cessioni, bensì di un rinnovo importantissimo che riguarda il centrocampo giallorosso. D’altronde il Lecce si trova in una posizione di classifica buona e la squadra sta cominciando a girare a dovere, per cui è meglio blindare il gioiellino spagnolo.

Rinnovo importante in casa Lecce

Il Lecce di mister Baroni ha puntellato il centrocampo con il suo inserimento. Un giocatore in grado di fare entrambe le fasi di gioco e di mettere qualità al servizio della squadra. Stiamo parlando del centrocampista spagnolo Joan Gonzalez, che ha firmato un quadriennale. A renderlo noto, appunto, la società salentina con un comunicato apparso anche sui canali social. Notizia importante e per certi versi attesa questa, che farà felice tifoseria e mister che potrà lavorare più serenamente. Sicuramente anche il giocatore sarà sgombro di testa e potrà ulteriormente confermare il suo lavoro senza pensare al calciomercato e senza che nessuno interferisca su di lui. Joan Gonzalez prolunga il contratto con il Lecce fino al 30 gugno 2027.