Colpo Milan: pronto il rinnovo di contratto per il bomber rossonero

Il Milan prima di buttarsi a capofitto nel calciomercato fronte entrate vuole rinnovare il contratto con uno dei suoi protagonisti principali. Nello specifico è pronto il rinnovo per un anno con il bomber che ha fatto la differenza lo scorso anno e ad inizio di questo.

Ecco il nome dell’attaccante pronto al rinnovo

Il Milan è prontissimo a rinnovare il contratto per un nuovo anno a Olivier Giroud. E come dargli torto? Lo scorso anno il numero 9 rossonero ha segnato i gol decisivi per la conquista dello Scudetto. Il Milan ha previsto un incontro con il suo agente. Le volontà di entrambe le parti sono quelle di continuare insieme. C’è da trovare l’intesa sui soldi, ovviamente. I rossoneri firmerebbero ancora per un anno alle stesse cifre, ma Giroud forse vorrà un adeguamento rispetto ai 3,5 milioni attuali. L’avanzare dell’età non porta il Milan ad alzare lo stipendio, ma potrebbe inserire premi più ricchi. Con questi presupposti, si arriverà facilmente alla firma, anche se diverse squadre europee lo stanno monitorando con molta attenzione.