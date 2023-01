Calciomercato Salernitana: ecco il nome del nuovo obiettivo dei granata

La Salernitana sta cercando soluzioni importanti in questa sessione di calciomercato. Dopo aver acquistato Ochoa che sta fornendo prestazioni stellari in queste partite, stavolta l’obiettivo è un centrocampista.

Ecco il nome del nuovo obiettivo della Salernitana

Il nuovo obiettivo della Salernitana si chiama Edoardo Bove dalla Roma. Giocatore già seguito con insistenza dal Lecce nei giorni scorsi. Sembrava una trattativa in fase avanzata ma alla fine non se ne è fatto nulla. La Salernitana anche grazie a Morgan De Sanctis che lo conosce benissimo, sarebbe felice di poterlo accogliere in prestito fino a giugno. Il problema, oltre alla possibile resistenza di Mourinho, è anche la grande concorrenza: su di lui ci sono infatti anche Lecce, Empoli, Spezia e Cremonese. Bove rappresenta un prospetto ottimo per la Roma, ma ha bisogno di giocare con più continuità e forse il trasferimento a Salerno potrebbe essere la soluzione migliore per tutti. La Salernitana aspetta Bove.