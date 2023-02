Causa mobbing Zaniolo-Roma – In un calciomercato invernale forse mai così povero, gli occhi erano puntati tutti sulla casella cessioni in casa Roma dopo l’esplosione del caso Zaniolo. Alla fine nulla è successo con il calciatore che si ritrova ancora in giallorosso ma praticamente fuori squadra e pensa di portare la società in tribunale.

Causa mobbing Zaniolo-Roma: clamorosa ipotesi

Gli ultimi giorni di Nicolò Zaniolo sono stati sicuramente molto turbolenti tra le minacce, il sogno Milan ed il tira e molla con il Bournemouth. Riavvolgiamo il nastro per comprende ora come potrebbe evolvere la situazione. Il calciatore ha chiesto ufficialmente la cessione alla Roma, come dichiarato apertamente qualche settimana fa dal tecnico Josè Mourinho che ha così spiegato l’esclusione del giocatore dalle ultime gare. Un dettaglio da non sottovalutare è che l’allenatore ha chiarito come sia stato lo stesso calciatore a chiedergli da escluderlo dagli ultimi impegni.

Questo ha scatenato l’ira dei tifosi con il triste episodio delle minacce subite dal calciatore. Negli ultimi giorni la volontà dell’ex Inter, sfumata ormai l’ipotesi Juventus alle prese con problemi ben più seri, era quella di accasarsi con il Milan. Ecco però la doccia fredda con Maldini che si è tirato fuori dalla corsa in quanto privo di fondi da poter investire in questa sessione di mercato, che ha infatti visto i rossoneri praticamente fermi.

La svolta arriva con l’unica vera offerta per il calciatore, ovvero quella dalla Premier League, con il Bournemouth che aveva incassato il si della Roma. Zaniolo però non allettato dalla destinazione ha declinato l’offerta con gli intermediari del club ingelse rientrai nel Regno Unito. Nelle ultime ore di mercato, come riportato da diversi colleghi di varie testate e tv, Zaniolo compreso che sarebbe rimasto “prigioniero” nella Capitale ha comunicato al club di accettare l’offerta dalla Premier. A questo punto però gli inglesi dopo il no e le varie vicissitudini degli ultimi giorni si sono defilati.

Situazione tesa e futuro incerto: Zaniolo sogna il Milan

Morale della favola Zaniolo si ritrova ancora alla Roma e fuori rosa. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, il calciatore è rientrato in città e nei prossimi giorni si allenerà regolarmente a Trigoria, ma in orari diversi da quelli del resto della squadra. Sarà quindi ufficialmente un separato in casa in attesa di evoluzioni per la prossima stagione, ma intanto Il Messaggero ha rivelato la clamorosa ipotesi di una possibile causa giudiziaria proprio contro il club.

Stando a quanto riportato oggi dal quotidiano, Zaniolo starebbe valutando l’ipotesi di una causa per mobbing e pressioni psicologiche contro la società. L’eventuale azione legale non farebbe altro che acuire i dissapori tra le due parti, con Zaniolo che a questo punto vista la situazione complessa del rinnovo di Leao al Milan, può sperare in un ritorno all’attacco dei rossoneri. Paolo Maldini è un grande estimatore del ragazzo ed in caso di cessione di Leao sarebbe pronto a fiondarsi su Zaniolo. Le prossime settimane saranno utili a capire l’evolversi della questione in casa Roma.