Cagliari, le parole di Joao Pedro: "Potevo rimanere ma dovevo pensare..."

Il Cagliari e Joao Pedro sono legati da un doppio filo, l'ex capitano sardo è rimasto nel cuore dei tifosi anche se la scelta di andare via in un momento delicato ha lasciato qualche strascico. Il giocatore si dice sempre molto legato a Cagliari e ai suoi colori e lo ricorda anche nell'intervista concessa oggi. Ecco di seguito le sue parole.

Le parole di Joao Pedro

Uno dei migliori attaccanti degli ultimi anni calcistici del Cagliari è stato Joao Pedro. Il giocatore a suon di gol si è reso protagonista in Serie A e nel cuore dei tifosi sardi. Tante le reti messe a segno e le prestazioni di livello. Oggi Joao Pedro è stato ospite della trasmissione “Il Cagliari in Diretta”, in onda su Radiolina. Le dichiarazioni del’ex attaccante e capitano del Cagliari, riportate da calcionews24.com. Il calciatore italo brasiliano si è accasato al Gremio dopo la non esaltante parentesi al Fenerbahce. Ecco di seguito le sue parole: “Mi manca tanto la Sardegna, è stato un pezzo importante della mia carriera. Vedo le foto di Cagliari e dei ragazzi che giocano e fa una strana sensazione. Record? Sono numeri espressivi perchè è bello fare un pezzo della storia del Cagliari. Nel calcio moderno è difficile stare così tante stagioni nella stessa squadra. Stare dietro al mito Riva è bellissimo. E’ stato difficile andarsene dopo così tanto tempo. Cagliari è parte della mia vita, mio figlio è nato e cresciuto lì. Il silenzio di quel periodo è dovuto a questo, è stata una scelta che purtroppo ho dovuto fare. Dovevo pensare a quello che fosse meglio per me. E’ stata una scelta personale che mi ha tolto molte notti di sonno, dovevo farlo per la mia vita e la mia famiglia. Sicuramente ci sono sempre due strade. Ho pensato di andare via da Cagliari ma rimanere calcisticamente non sarebbe stato sbagliato. Sarebbe stata una scelta di cuore ma dovevo pensare alla mia carriera. Ora ho vinto un campionato e partecipato ad una Europa League”.