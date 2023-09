Milan-Lazio, dove vedere la gara di Serie A: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La settima giornata della Serie A TIM 2023/24 offre l'anticipo pomeridiano del sabato tra due grandi del calcio italiano. Di scena allo "Stadio Giuseppe Meazza" di Milano, la squadra di Stefano Pioli affronta la Lazio di Maurizio Sarri. Diretta TV e live streaming, oltre alle probabili formazioni della gara.

Milan-Lazio, dove vedere la gara valida per il campionato di "Seria A TIM" 2023/24? Si gioca allo "Stadio Giuseppe Meazza" di Milano. Calcio d'inizio in programma sabato 30 settembre 2023, alle ore 18:00.

EVENTO Milan-Lazio, Serie A TIM 2023/24 LUOGO Milano, "Stadio Giuseppe Meazza" DATA Sabato 30 settembre 2023 ORE 18:00 ARBITRI Arbitro: In aggiornamento



Assistente 1: In aggiornamento



Assistente 2: In aggiornamento



IV Ufficiale: In aggiornamento



VAR: In aggiornamento



AVAR: In aggiornamento

Milan-Lazio: dove vedere la gara?

Milan-Lazio viene trasmessa in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Diretta TV: su DAZN.

Diretta TV: su ZONA DAZN, al Canale 214 di Sky, per tutti i clienti abbonati sia a Sky che a DAZN.

Live Streaming: su DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Telecronaca affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Per tutti i clienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console).

Tutte le gare della Serie A TIM sono sempre disponibili sull'App DAZN. Chi attiverà la visione del canale Zona DAZN, avrà la possibilità di guardare le 7 gare di Serie A TIM in esclusiva DAZN anche via satellite.

Emittenti Canali Diretta TV: DAZN DAZN



Zona DAZN - Canale 214 Sky Live Streaming: DAZN Zona DAZN - App DAZN

MILAN LAZIO









Milan-Lazio: le probabili formazioni, le riserve e gli indisponibili (in aggiornamento)

MILAN



4-3-3



Probabile formazione LAZIO



4-3-3



Probabile formazione 1

Mike Maignan 94

Ivan Provedel 19

Theo Hernandez 77

Adam Marusic 23

Fikayo Tomori 13

Alessio Romagnoli 24

Simon Kjaer 15

Nicolò Casale 29

Davide Calabria 23

Elseid Hysaj 80

Yunus Musah 6

Daichi Kamada 14

Tijani Reijnders 65

Nicolò Rovella 8

Ruben Loftus-Cheek 10

Luis Alberto 10

Rafael Leao 7

Felipe Anderson 11

Christian Pulisic 9

Pedro 9

Olivier Giroud 17

Ciro Immobile Coach



Stefano Pioli Coach



Maurizio Sarri

MILAN



Riserve LAZIO



Riserve 57

Marco Sportiello 33

Luigi Sepe 83

Antonio Mirante 35

Christos Mandas 28

Malick Thiaw 3

Luca Pellegrini 31

Marco Pellegrino 34

Mario Gila 95

Davide Bartesaghi 32

Danilo Cataldi 42

Alessandro Florenzi 8

Matteo Guendouzi 7

Yacine Adli 5

Matias Vecino 32

Tommaso Pobega 26

Toma Basic 21

Samuel Chukwueze 29

Manuel Lazzari 17

Noah Okafor 19

Valentin Castellanos 18

Luka Romero 18

Gustav Isaksen - 20

Mattia Zaccagni

MILAN



Indisponibili LAZIO



Indisponibili Ismael Bennacer Andre Anderson Mattia Caldara Patric Luka Jovic - Pierre Kalulu - Rade Krunic -

Milan-Lazio: la presentazione (in aggiornamento)

Il "Diavolo" è reduce dalla preziosa vittoria esterna sul campo del Cagliari (ultimo in classifica), dopo essere passato in svantaggio per poi ribaltare grazie alle reti di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek. Complice anche il colpaccio del Sassuolo contro l'Inter, il Milan è provvisoriamente in testa alla classifica con 15 punti, proprio insieme ai "cugini" rivali. Dovrebbe tornare regolarmente titolare tra i pali Mike Maignan.

La Lazio ritrova tranquillità grazie alla vittoria dell'Olimpico di Roma contro l'arcigno Torino di Ivan Jurić, grazie al 2-0 ottenuto con le reti di Vecino e Zaccagni. Per Sarri sarà una sorta di prova della verità per verificare le potenzialità della propria squadra. I "Biancocelesti" non avranno alcun che da perdere e proveranno a giocarsela a viso aperto.

Al "Giuseppe Meazza" è la sfida numero 189 tra Milan e Lazio, una delle gare più caratteristiche del massimo campionato italiano. Nell'ultimo incrocio a Milano, i "Rossoneri" s'imposero con un limpido 2-0 grazie alle reti di Bennacer e di Theo Hernandez, quest'ultima considerata come una delle più belle realizzazioni nella storia della Serie A.

Milan-Lazio: i precedenti

Milan e Lazio si sono affrontate già 188 volte in tutte le competizioni. Questo è il bilancio:

84 vittorie Milan

64 pareggi

40 vittorie Lazio

