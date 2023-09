Salernitana-Inter, dove vedere la gara di Serie A: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La settima giornata della "Serie A TIM" 2023/24 offre un anticipo serale del sabato dalle grandi emozioni. Di scena allo "Stadio Comunale Arechi" di Salerno, la squadra di Paulo Sousa affronta la capolista Inter di Simone Inzaghi. Diretta TV e live streaming, oltre alle probabili formazioni della gara.

Salernitana-Inter, dove vedere la gara della settima giornata di "Seria A TIM" 2023/24? Si gioca allo "Stadio Comunale Arechi" di Salerno. Calcio d'inizio in programma sabato 30 settembre 2023, alle ore 20:45.

EVENTO Salernitana-Inter, Serie A TIM 2023/24 LUOGO Salerno, "Stadio Comunale Arechi" DATA Sabato 30 settembre 2023 ORE 20:45



Assistente 1: In aggiornamento



Assistente 2: In aggiornamento



IV Ufficiale: In aggiornamento



VAR: In aggiornamento



AVAR: In aggiornamento

Salernitana-Inter, dove vedere la gara?

Salernitana-Inter viene trasmessa in diretta su Sky e su DAZN. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Uno [Canale 201, Canale 472 DT, Canale 482 DT], su Sky Sport Calcio [Canale 202], su Sky Sport 4K [Canale 213], su Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky

Diretta TV: su DAZN.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Live Streaming: su DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Telecronaca DAZN affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport Uno [Canale 201]



Sky Sport Uno [Canale 472 Digitale Terrestre]



Sky Sport Uno [Canale 482 Digitale Terrestre]



Sky Sport Calcio [Canale 202]



Sky Sport 4K [Canale 213]



Sky Sport [Canale 251] Diretta TV: DAZN DAZN Live Streaming: Sky Go Sky Go Live Streaming: NOW NOW Live Streaming: DAZN DAZN

SALERNITANA INTER









Salernitana-Inter: le probabili formazioni, le riserve e gli indisponibili (in aggiornamento)

SALERNITANA



3-4-2-1



Probabile formazione INTER



3-5-2



Probabile formazione 13

Guillermo Ochoa 1

Yann Sommer 23

Norbert Gyomber 95

Alessandro Bastoni 17

Federico Fazio 15

Francesco Acerbi 98

Lorenzo Pirola 28

Benjamin Pavard 30

Pasquale Mazzocchi 30

Carlos Augusto 25

Giulio Maggiore 23

Nicolo Barella 99

Mateusz Legowski 20

Hakan Calhanoglu 3

Domagoj Bradaric 16

Davide Frattesi 20

Grigoris Kastanos 2

Denzel Dumfries 21

Jovane Cabral 70

Alexis Sanchez 10

Boulaye Dia 10

Lautaro Martinez Coach



Paulo Sousa Coach



Simone Inzaghi

SALERNITANA



Riserve INTER



Riserve 1

Vincenzo Fiorillo 12

Raffaele Di Gennaro 56

Benoit Costil 77

Emil Audero 5

Flavius Daniliuc 6

Stefan De Vrij 66

Matteo Lovato 32

Federico Dimarco 28

Dylan Bronn 36

Matteo Darmian 6

Junior Sambia 31

Yann Bisseck 8

Emil Bohinen 22

Henrikh Mkhitaryan 36

Andres Sfait 14

Davy Klaassen 7

Agustin Martegani 21

Kristjan Asllani 11

Erik Botheim 50

Aleksandar Stankovic 33

Loum Tchaouna 42

Lucien Agoume 19

Trivante Stewart 9

Marcus Thuram

SALERNITANA



Indisponibili INTER



Indisponibili Chukwubuikem Ikwuemesi Stefano Sensi Lassana Coulibaly Marko Arnautovic Antonio Candreva Juan Cuadrado

Salernitana-Inter: la presentazione

L'Inter è una squadra che convive con molti successi ma l'approdo a Salerno non sarà dei più rosei. La clamorosa sconfitta interna ad opera di uno straripante Sassuolo (1-2, dopo essere passata in vantaggio con Dumfries) apre nuove crepe alla macchina quasi perfetta di Simone Inzaghi. Un brusco stop che dovrà essere dimenticato in fretta. E' probabile che il coach adoperi alcune variazioni nella formazione iniziale, considerando la mole di gare da disputare tra campionato e coppa.

La Salernitana sta attraversando un periodo davvero cupo e la brutta sconfitta di Empoli (1-0) è emblematica di una situazione di emergenza in casa "Granata". Ci si mette anche la "tegola" Candreva, il quale non potrà prendere parte alla gara per un infortunio. Sousa dovrà fare di necessità virtù con gli uomini a disposizione e non è da escludere una variazione di natura tattica per questa gara.

Salernitana-Inter: i precedenti

Salernitana e Inter si sono affrontate già 8 volte in tutte le competizioni. Questo è il bilancio:

2 vittorie Salernitana

1 pareggio

5 vittorie Inter

