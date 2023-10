Empoli-Udinese, dove vedere la gara di Serie A: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV e streaming

L'ottava giornata della Serie A TIM 2023/24 offre l'anticipo pomeridiano odierno tra due compagini in lotta per posti migliori in classifica. Di scena allo "Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena" di Empoli, la squadra di Aurelio Andreazzoli affronta quella di Andrea Sottil. Diretta TV e live streaming.