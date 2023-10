Fiorentina-Cagliari, dove vedere la gara di Serie A: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La settima giornata della "Serie A TIM" 2023/24 si conclude con il posticipo serale del lunedì. Di scena allo "Stadio Artemio Franchi" di Firenze, la squadra di Vincenzo Italiano affronta il Cagliari di Claudio Ranieri. Diretta TV e live streaming, oltre alle probabili formazioni della gara.

Fiorentina-Cagliari, dove vedere la gara della settima giornata di "Seria A TIM" 2023/24? Si gioca allo "Stadio Artemio Franchi" di Firenze. Calcio d'inizio in programma lunedì 2 ottobre 2023, alle ore 20:45.

EVENTO Fiorentina-Cagliari, Serie A TIM 2023/24 LUOGO Firenze, "Stadio Artemio Franchi" DATA Lunedì 2 ottobre 2023 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro: Marco Di Bello (Sezione AIA di Brindisi)



Assistente 1: Gamal Mokhtar (Sezione AIA di Lecco)



Assistente 2: Luigi Rossi (Sezione AIA di Rovigo)



IV Ufficiale: Kevin Bonacina (Sezione AIA di Bergamo)



VAR: Lorenzo Maggioni (Sezione AIA di Lecco)



AVAR: Federico Dionisi (Sezione AIA di L'Aquila)

Fiorentina-Cagliari, dove vedere la gara?

Fiorentina-Cagliari viene trasmessa in diretta su Sky e su DAZN. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Uno [Canale 201, Canale 472 DT], su Sky Sport Calcio [Canale 202, Canale 473 DT], su Sky Sport 4K [Canale 213], su Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Diretta TV: su DAZN.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Live Streaming: su DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Telecronaca DAZN affidata a Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico di Federico Bazzani.

Fiorentina-Cagliari: le probabili formazioni, le riserve e gli indisponibili (in aggiornamento)

FIORENTINA



4-2-3-1



Probabile formazione CAGLIARI



3-5-2



Probabile formazione 1

Pietro Terracciano 1

Boris Radunovic 65

Fabiano Parisi 23

Mateusz Wieteska 4

Nikola Milenkovic 4

Alberto Dossena 16

Luca Ranieri 17

Pantelis Hatzidiakos 33

Michael Kayode 28

Gabriele Zappa 6

Arthur Melo 25

Sulemana 38

Rolando Mandragora 29

Antoine Makoumbou 99

Christian Kouamè 37

Paulo Azzi 5

Giacomo Bonaventura 8

Nahitan Nandez 10

Nicolas Gonzalez 77

Zito Luvumbo 9

Lucas Beltran 61

Eldor Shomurodov Coach



Vincenzo Italiano Coach



Claudio Ranieri

FIORENTINA



Riserve CAGLIARI



Riserve 30

Tommaso Martinelli 18

Simone Aresti 40

Tommaso Vannucchi 22

Simone Scuffet 53

Oliver Christensen 3

Edoardo Goldaniga 28

Lucas Martinez 33

Adam Obert 3

Cristiano Biraghi 99

Alessandro Di Pardo 37

Pietro Comuzzo 10

Nicolas Viola 8

Maxime Lopez 14

Alessandro Deiola 11

Jonathan Ikoné 16

Matteo Prati 19

Gino Infantino 19

Gaetano Oristanio 32

Alfred Duncan 27

Tommaso Augello 72

Antonín Barak 30

Leonardo Pavoletti 73

Lorenzo Amatucci 32

Andrea Petagna 18

M'bala Nzola - 77

Josip Brekalo - 7

Riccardo Sottil -

FIORENTINA



Indisponibili CAGLIARI



Indisponibili Domilson Cordeiro dos Santos Marco Mancosu - Elio Capradossi - Jakub Jankto

Fiorentina-Cagliari: la presentazione

A chiudere la settima giornata di campionato è la gara dell'Artemio Franchi, nel posticipo del lunedì sera tra i "Viola" e i "Rossoblù" di Sardegna.

Per coach Claudio Ranieri si tratta di un ritorno nel passato, avendo vissuto da protagonista a Firenze negli anni '90. All'epoca, approdò con la Fiorentina in Serie B, ottenne la promozione in massima serie entro una sola stagione e riuscì a vincere sia una Coppa Italia (nel 1996, nella doppia finale contro l'Atalanta) che una Supercoppa Italiana (anch'essa nel 1996, con un 2 a 1 in casa del Milan). Ora, nel suo cuore c'è il Cagliari e l'obiettivo è dare un dispiacere al popolo gigliato.

La squadra di Italiano gode di buona salute, con 11 punti in 6 gare: l'unica sconfitta in campionato è arrivata a Milano contro l'Inter (4-0 per i Nerazzurri). L'occasione di incrementare lo score in campionato è ghiotta e il pubblico del "Franchi" sarà pronto, come sempre, a sostenere i colori della "Viola".

Entrambi i coach proveranno a inserire nella formazione iniziale qualche innesto meno utilizzato, in considerazione del numero di gare ravvicinate per consentire a qualche elemento di spicco di rifiatate. La Fiorentina esce dall'ultima gara con un 1-1 allo "Stirpe" di Frosinone; il Cagliari, invece, proverà a cancellare l'1-3 subito dal Milan alla "Unipol Domus". Gara tutta da vivere!

Fiorentina-Cagliari: i precedenti

Fiorentina e Cagliari si sono affrontate già 86 volte in tutte le competizioni. Questo è il bilancio:

36 vittorie Fiorentina

25 pareggi

25 vittorie Cagliari

