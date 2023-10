Lecce-Sassuolo, dove vedere la gara di Serie A: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV e streaming

L'ottava giornata della Serie A TIM 2023/24 offre l'anticipo serale odierno tra due squadre che stanno dando prove di buon calcio. Di scena allo "Stadio Via del Mare" di Lecce, la squadra di Roberto D'Aversa affronta quella di Alessio Dionisi. Diretta TV e live streaming.

Lecce-Sassuolo, dove vedere la gara valida per il campionato di "Seria A TIM" 2023/24? Si gioca allo "Stadio Via del Mare" di Lecce. Calcio d'inizio in programma oggi venerdì 6 ottobre 2023, alle ore 20:45.

EVENTO Lecce-Sassuolo, Serie A TIM 2023/24 LUOGO Lecce, "Stadio Via del Mare" DATA Venerdì 6 ottobre 2023 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro: Juan Luca Sacchi (Sezione AIA di Macerata)



Assistente 1: Domenico Palermo (Sezione AIA di Bari)



Assistente 2: Francesca Di Monte (Sezione AIA di Chieti)



IV Ufficiale: Marco Monaldi (Sezione AIA di Macerata)



VAR: Lorenzo Maggioni (Sezione AIA di Lecco)



AVAR: Giacomo Paganessi (Sezione AIA di Bergamo)

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

Lecce-Sassuolo, dove vedere la gara?

Lecce-Sassuolo viene trasmessa in diretta su Sky e su DAZN. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Calcio [Canale 202 e Canale 473 in DT] e su Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Diretta TV: su DAZN.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Live Streaming: su DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Telecronaca DAZN affidata ad Alessandro Iori, con il commento tecnico di Manuel Pasqual.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport Calcio

Canale 202



Sky Sport Calcio

Canale 473 [DT]



Sky Sport

Canale 251 Diretta TV: DAZN DAZN Live Streaming: Sky Sky Go Live Streaming: NOW NOW Live Streaming: DAZN DAZN

Lecce-Sassuolo: i precedenti

Lecce e Sassuolo si sono affrontate già 6 volte in tutte le competizioni. Questo è il bilancio tra le due squadre:

0 vittorie Lecce

3 pareggi

3 vittorie Sassuolo

