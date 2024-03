Serie A, ultimi 17 anni: miglior attacco o miglior difesa? Ecco cosa conta di più per vincere lo scudetto

Giochisti o risultatisti, occorrono attaccanti forti o difensori forti? La redazione ha condotto uno studio sugli ultimi 17 anni di Serie A con l'obiettivo di scoprire se per vincere lo scudetto sia più importante disporre della miglior difesa o del miglior attacco. Ecco cosa è emerso dalla nostra analisi.

E' il miglior attacco o la miglior difesa a garantire la vittoria della Serie A? Un tema assai discusso, sempre fonte di grande interesse, soprattutto negli ultimi anni, da quando il mondo del calcio si divide tra sostenitori del gioco offensivo ("giochisti") e cultori del "corto muso" ("risultatisti"). La nostra analisi, condotta sugli ultimi 17 anni di Serie A, ha l'obiettivo di scoprire se la vittoria dello scudetto dipenda maggiormente da un miglior reparto offensivo o da una solida difesa. Dallo studio, è emerso che disporre del miglior attacco non garantisce la vittoria del tricolore: infatti, solo in 6 stagioni su 17 la squadra più prolifica ha vinto il campionato. Al contrario, poter contare sulla miglior difesa della competizione in 15 stagioni su 17 si è rivelata la chiave per la conquista del titolo.

Miglior difesa: 2006-2007 e 2019-2020 le uniche due stagioni in cui a trionfare non è stata la squadra con meno gol subiti

Come dimostra la seguente tabella, in 15 delle ultime 17 stagioni a vincere lo scudetto è stata la squadra con la miglior difesa. Le uniche eccezioni sono state la stagione 2019-2020, quando a vincere il campionato è stata la Juventus (43 gol subiti) ma la miglior difesa è stata quella nerazzurra con 36 reti subite, e la stagione 2006-2007, quando a diventare campione d'Italia è stata l'Inter (34 reti subite) ma la miglior difesa è stata quella biancoceleste grazie ad un gol in meno: 33 reti subite. Di seguito la tabella completa:

Squadra campione Stagione Miglior difesa Gol subiti Inter 2006-2007 Lazio 33 Inter 2007-2008 Inter 26 Inter 2008-2009 Inter 32 Inter 2009-2010 Inter 34 Milan 2010-2011 Milan 24 Juventus 2011-2012 Juventus 20 Juventus 2012-2013 Juventus 24 Juventus 2013-2014 Juventus 23 Juventus 2014-2015 Juventus 24 Juventus 2015-2016 Juventus 20 Juventus 2016-2017 Juventus 27 Juventus 2017-2018 Juventus 24 Juventus 2018-2019 Juventus 30 Juventus 2019-2020 Inter 36 Inter 2020-2021 Inter 35 Milan 2021-2022 Milan e Napoli 31 Napoli 2022-2023 Napoli 28

Miglior attacco: le 6 stagioni in cui la squadra con più gol segnati ha vinto lo scudetto

Al contrario, in sole 6 stagioni degli ultimi 17 anni la squadra campione d'Italia ha vinto con il miglior attacco: l'Inter di Mancini e quella di Mourinho, la prima Juventus di Allegri e il Napoli di Luciano Spalletti. Ecco di seguito la tabella esplicativa: