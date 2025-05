Luis Alberto Lazio: il calciatore chiede la cessione, ma... La VERITA' sul futuro del centrocampista

Luis Alberto al termine della partita vinta contro la Salernitana ha annunciato l'addio alla Lazio al termine della stagione. Ecco la verità sul futuro del centrocampista biancoceleste, con il commento di Igor Tudor e le dichiarazioni di Matteo Petrucci

Fulmine a ciel sereno in casa Lazio dopo la vittoria per 4 a 1 contro la Salernitana, nel match valido per la 32esima giornata di Serie A. Nonostante l'ottima prestazione della formazione biancoceleste, che ritorna a a vincere con un poker dopo ben 444 giorni dall'ultima volta (Lazio Milan 4-0), a fare rumore sono le dichiarazioni di Luis Alberto nel post partita sul suo futuro. Voci smentite dal giornalista Matteo Petrucci ai microfoni di Sky e da Igor Tudor. Ecco la verità sul futuro del centrocampista biancoceleste in vista della prossima stagione.

Luis Alberto: "Non voglio più un euro dalla Lazio, ho chiesto la rescissione del contratto"

Luis Alberto, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, ha annunciato l’addio alla Lazio al termine della stagione, rivelando di aver già informato la società di Lotito e chiesto la risoluzione del contratto:

PAROLE - "Si doveva vincere, anche per noi. Questa è un’annata complicata, servivano i tre punti. Non cambia nulla, dobbiamo continuare a fare il meglio possibile nelle sfide che mancano. Normale, questo è il calcio. Il campionato non sta andando bene, abbiamo perso anche il derby. I tifosi sono in diritto di fischiare. Difficile, io spero di divertirmi nelle ultime partite. E poi vediamo. Champons? Nel calcio non si sa mai, dobbiamo avere la testa pulita e soprattutto anche per la Coppa. Sono state settimane difficili, con tutto quello che è successo. Progetto? Non so, ma so che questa è l’ultima mia stagione qui. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione del contratto. Credo che sia arrivato il momento di farmi da parte".

Luis Alberto lascerà la Lazio? La VERITA' sul suo futuro

Il primo a commentare le parole del centrocampista spagnolo è stato il tecnico biancoceleste Igor Tudor: "Luis Alberto? Non voglio commentare, se ne occuperà lui con la società. Per me ha fatto una buona gara, sono contento della sua prestazione. Sono cose che si fanno nel club, non fuori".

Inoltre, Matteo Petrucci, in collegamento con Sky Sport, ha parlato così del futuro del possibile addio di Luis Alberto: "Sfogo del momento, alla Lazio non risulta questa richiesta di Luis Alberto. Ogni tanto si lascia andare nei post partita, la società è venuta a conoscenza questa sera".