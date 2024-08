Intervista esclusiva a Jeda: "Rebic al Lecce? Colpo che mi ha stupito. Dal Cagliari mi aspettavo di più col Como. Ecco che partita vedremo al Via del Mare"

Con la terza giornata del campionato di Serie A alle porte, a commentare l'avvio di campionato di Cagliari e Lecce in esclusiva ai microfoni della nostra redazione ci ha pensato Jedaias Capucho Neves, noto come Jeda. L'ex calciatore brasiliano ha anche condiviso i propri pensieri sulla lotta scudetto e quella per la retrocessione.

Ciao Jeda e grazie per aver accettato il nostro invito. Sarà una terza giornata abbastanza particolare per lei, visto che allo stadio Via del Mare si affronteranno Lecce e Cagliari. Che partita si aspetta?

Purtroppo non sarà una sfida semplice e vedremo due squadre che si affronteranno a viso aperto per il semplice fatto che siamo solo alla terza giornata di campionato. Per questo motivo credo anche che non bisogna iniziare già a parlare di partita delicata per la lotta salvezza.

Il Lecce arriva a questa partita dopo due sconfitte, sei gol subiti e zero realizzati. Questi risultati sono frutto del valore dell’avversario incontrato oppure c’è altro?

Non bisogna fare drammi. Sicuramente il Lecce non è stato agevolato dal calendario, erano due partite molto complicate e quindi ci può stare.

Rimanendo sulla formazione giallorossa, l'ha stupito il colpo Rebic? Cosa potrà dare l’attaccante croato alla rosa di Gotti?

Beh, mi stupito sicuramente. Penso che se arriva con la carica e motivazione giusta potrà non solo rilanciarsi, ma soprattutto dare una mano ai giallorossi.

Spostiamoci sul Cagliari. La formazione rossoblù, invece, arriva da due pareggi consecutivi: Roma e Como. Come possiamo analizzare questi due risultati?

Il Cagliari non è partito male, anzi... Mi sarei aspettato qualcosa in più con il Como, ma fare punti in Serie A è molto difficile. Possiamo dire, però, che sono due buoni risultati.

Che cosa può dare Nicola dopo Ranieri?

Sono convinto che Nicola saprà farsi volere bene e soprattutto saprà trasmettere le sue idee nella maniera più chiara possibile, con i giocatori lo seguiranno sicuramente. L’eredità di Ranieri non è semplice, ma ora bisogna guardare avanti.

Quale voto dà al calciomercato del Cagliari e al calciomercato del Lecce, in questa stagione? Quali acquisti la convincono e cosa crede che manchi, invece, a queste squadre?

Difficile dare un voto adesso, bisogna avere più tempo per poter valutare meglio le due squadre. Penso 6.5 al Cagliari e un 6 al Lecce. Comunque aspetterei almeno la settima giornata per giudicarli meglio.

Visto quello che è accaduto nelle prime due giornate, il Parma sarà la rivelazione di questa Serie A?

Complimenti al Parma che è partito bene ma siamo solo agli inizi, sono partiti bene e con entusiasmo. Però, per quello che sta facendo potrebbe anche candidarsi come rivelazione.

Infine, seconde lei, chi retrocederà e chi lotterà per lo scudetto?

E' impossibile dire chi retrocederà dopo solo due giornate di campionato. Per la lotta scudetta vedo favorite Inter, Juve, Milan ed Atalanta. Attenzione anche a Roma e Napoli.